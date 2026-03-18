Almodóvar miente para defender el discurso de Bardem en los Oscar: «Es penoso que fuera el único valiente»

Poco ha tardado Pedro Almodóvar en manifestarse sobre el discurso de Javier Bardem en los Oscar, después de que ninguno pudiera hacer ningún comentario político en los Goya -este año no asistió ninguno de los dos-. El director ha aprovechado la promoción de Amarga Navidad para dar la cara por el actor, que desentonó en la gala de Hollywood al ser el único con un mensaje político con ideología. Sin embargo, Almodóvar lo ha hecho con una mentira.

Javier Bardem subió al escenario con Priyanka Chopra para entregar el Oscar a Mejor película internacional y utilizó el altavoz de la gala -seguida por 17,9 millones de espectadores y con 184 millones de impresiones en digital- para pronunciar su doctrina. De hecho, puso en un apuro a la actriz y productora, cuyo gesto era tenso.

Unas horas antes, Bardem adelantó en la alfombra roja que enviaría algún mensaje político desde el escenario, sin especificar cuál, aunque no era difícil de imaginar: llevaba un cartel de grandes dimensiones en la solapa de la americana con el eslogan de No a la guerra de José Luis Rodríguez Zapatero -ahora rescatado por Pedro Sánchez-. Era «la misma pegatina» que usó «en 2003 con Irak», según confirmó el propio actor en la alfombra roja.

Almodóvar ha criticado la ceremonia de los Oscar por no centrarse, como si se hizo en los Goya, en el discurso de Palestina: «Lo que me sorprende y me parece un poquito penoso, no sé, es que no quiero utilizar palabras fuertes, es que sólo una persona, nuestro Javier Bardem, hizo alusión a Palestina y a la guerra de Irán y de Ucrania». Ha dicho, también, que se siente «orgulloso» porque fue «el único con la valentía suficiente para decirlo en la gala». «El silencio del resto de presentadores o ganadores me parece muy peligroso», ha sentenciado el director en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, Javier Bardem sólo hizo alusión en la gala a Palestina. Sus palabras exactas fueron «no a la guerra y Palestina libre». De Irán habló en la alfombra roja, donde las personalidades que acuden a los Oscar dan declaraciones a medios concretos y no a toda la audiencia de los premios, por lo que el altavoz no es el mismo.

Bardem fue el único que hizo campaña, puesto que el resto de mensajes de tono político estuvieron libres de cualquier tipo de sesgo. Quienes los pronunciaron se limitaron a hablar de «un mundo horripilante», de «un desastre de mundo al que ojalá las nuevas generaciones aporten sentido común y decencia» o a pedir «en nombre de nuestros hijos, paremos todas estas guerras».

En cambio, Javier Bardem optó no sólo por introducir la política en un momento en el que ni siquiera él debía ser el protagonista -debía serlo el premiado, el equipo de Valor sentimental-, sino por introducirla con una clara orientación.