El Rey Felipe VI ha ofrecido al Papa León XIV el Falcon en el que iba a viajar de vuelta a la península, tras ser informado de los problemas técnicos del avión en el que iba a volar hasta Roma el Pontífice y la imposibilidad de resolver estos problemas en la menor brevedad posible. Por su parte, el monarca volverá a Madrid en otro avión del Ejército del Aire que ya ha sido enviado a Tenerife para llevar de vuelta a la península al monarca.

El papa León XIV ha regresado a Roma tras concluir su visita a Canarias, que ha puesto fin a su primer viaje a España como Pontífice. El Santo Padre no ha podido despegar tal y como marcaba el protocolo debido a que la aeronave presentaba problemas técnicos y no ha podido elevar el vuelo. El avión del Papa no ha abandonado la pista de aterrizaje y han sido tres técnicos los que han estado revisando el avión de Iberia.

El Pontífice ha oficiado una misa en el Puerto de Santa Cruz como último acto multitudinario de su hoja de ruta en su viaje a España. Una misa a la que han asistido 40.000 fieles que han querido participar de la Santa Misa oficiada por el Papa en su primera visita oficial a España. Tras terminar el oficio, León XIV ha sido trasladado hasta el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

A su llegada al aeropuerto, el Rey Felipe VI ha despedido al Papa León XIV junto con dos ministros socialistas y el presidente canario, quien ha expresado al Pontífice su deseo de «volver a verle de nuevo» en el archipiélago. Tras finalizar la despedida, el Pontífice ha subido al avión junto con el grupo de periodistas y corresponsales que viajan junto a él, así como su comitiva. Minutos después de retirarse el monarca, los representantes políticos y la alfombra, el avión no ha despegado por motivos de seguridad tras anunciarse la existencia de problemas técnicos en el avión.

El Papa visita Canarias

Durante los dos días de estancia en el archipiélago, el Papa León XIV ha visitado el centro de acogida de Las Raíces, mantuvo un encuentro con fieles en la plaza del Cristo de La Laguna, recorrió Santa Cruz de Tenerife en papamóvil y ofició una misa en el Puerto de Santa Cruz, último acto de la agenda. Un viaje que, según destacó el propio Papa, estuvo marcado por la «concordia» y la «construcción».

El Papa León XIV ha agradecido este viernes a Canarias durante su visita la acogida de inmigrantes porque, tal y como él ha asegurado todos quieren ser acogidos con «dignidad humana». «Todos somos hermanos», ha añadido.

En el balcón de la sede del Obispado Nirvariense, en La Laguna (Tenerife), León XIV ha sorprendido al dedicar unas palabras al pueblo canario tras un acto celebrado en la plaza del Cristo del municipio ante más de 2.000 personas, en el que ha escuchado testimonios de personas migrantes y las organizaciones que trabajan en las redes de acogida.

«Gracias por la acogida que da a todos los inmigrantes. Todos queremos ser reconocidos con la dignidad humana que Dios ha dado cuando nos ha creado. Todos somos hermanos y hermanas. Algunos peruanos, algunos colombianos, algunos venezolanos», ha indicado.

Para seguidamente dar «gracias a Dios» por, ha añadido, la vida y la capacidad de amar y ser amado, señalando que cuando se comparte con los demás se hace el «verdadero sentido de Jesucristo».