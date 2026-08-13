Robles aplaza ahora su comparecencia en el Senado sobre la invasión de Ceuta tras frenarla desde Moncloa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remitido este jueves una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que informa de que no acudirá a la cita de la próxima semana en la Cámara Alta, donde está llamada para hablar de la invasión a Ceuta. Robles alega que quiere ser «precisa y exhaustiva» en las informaciones que transmita, mientras el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de «enjaular» a la ministra y de obligarla a rectificar.

«La ministra es un peón más al servicio del sanchismo», ha reflejado el PP en un comunicado de reacción a la renuncia de Robles a comparecer en el Senado. La titular de Defensa ha alegado que no tendría tiempo «suficiente» para preparar la comparecencia, pero muestra su «plena disposición» a acudir a la Comisión de Defensa en el período ordinario de sesiones.

Y es que en un primer momento, el Gobierno había adelantado que los ministros citados por el PP en el Senado para hablar de Ceuta no acudirían a la Cámara Alta porque ya habían solicitado comparecer en el Congreso a finales de mes.

Sin embargo, los populares anunciaron que habían convenido con Robles aplazar la comparecencia de la titular de Defensa al día 18 de agosto, a pesar de que estaba prevista inicialmente para este jueves, pero Moncloa se negó a confirmar esa comparecencia.

Robles, que aceptó entonces acudir a la comisión del Senado, ha decidido, tras un segundo rechazo desde Moncloa a la comparecencia de sus ministros, comunicar al presidente del Senado que finalmente no acudirá a la Comisión de Defensa de la próxima semana e insiste en buscar una fecha a partir de septiembre, cuando comience el curso parlamentario.

«Después de mi intensa visita en el día de ayer a Ceuta y de las reuniones mantenidas con las Fuerzas Armadas desplegadas, entiendo desde la responsabilidad que, para una detallada comparecencia en el Senado, por el respeto que merece dicha Cámara, me resulta necesario poder tener más tiempo para poder prepararla con un mínimo rigor y detalle», argumenta Robles.

Es más, la ministra insiste en rechazar comparecer la próxima semana para «poder ser precisa y exhaustiva» en su intervención y tener el tiempo «suficiente» para prepararla.