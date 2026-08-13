La frase de Miguel de Cervantes, autor de ‘El Quijote’, sobre la felicidad: «Para alcanzar la felicidad sólo se necesitan cuatro cosas»

Uno de los nombres más importantes de la lengua castellana, como es Miguel de Cervantes, ha trascendido después de casi medio milenio. El célebre novelista, poeta, dramaturgo y soldado español fue el autor de una de las obras magnas de nuestra lengua: Don Quijote de la Mancha. Su impacto ha sido tan manifestante en el castellano que al español se le llama en ocasiones «la lengua de Cervantes».

Miguel de Cervantes, en una época marcada por las guerras, fue capaz de dejarnos píldoras de sabiduría atemporales para alcanzar la felicidad. Los pilares fundamentales de la felicidad que recogió el autor en sus vivencias y novelas se resumían en leer, viajar, amar y reír.

Los hábitos para la felicidad

Como uno de los grandes novelistas de nuestra lengua, Cervantes era un encantado de la lectura y recomendaba el hábito de leer como forma de viajar y conocer otros mundos sin necesidad de viajar; además, servía como pasatiempo en los largos viajes.

En el capítulo XXV de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha (1615), Don Quijote afirmó de forma literal: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». En el castellano de la época, a «andar mucho» se le atribuía el significado de viajar, recorrer caminos y acumular experiencias.

Tanto leer como viajar son portales al conocimiento de otros entornos distintos al nuestro, un portal a lo desconocido. A día de hoy, viajar se ha vuelto un medio de descubrimiento más accesible y rápido que en la época de Cervantes; es decir, en ese ámbito se ha producido una mejora social.

En cambio, la tinta de los libros se está quedando poco a poco en el olvido y los libros se están convirtiendo en un elemento de decoración para poner en nuestras estanterías. Las tecnologías han cambiado las formas de ocio, pudiendo ya viajar a través de imágenes o videos.

El amor y la risa

En su obra póstuma, Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), Cervantes reflexionó profundamente sobre el amor, escribiendo que el amor iguala diferentes estados y viene a ser «poderoso como la muerte». Este sentimiento aparece en multitud de sus novelas, como el amor desinteresado y la empatía. El amor no sólo se ciñe a la pareja; también trata relaciones familiares y amistades como la de Don Quijote y Sancho.

El humor, la sátira y la ironía han estado siempre presentes y especialmente en El Quijote. Utilizaba el humor y la perspectiva cómica como herramienta indispensable para afrontar las tragedias y desgracias de la vida cotidiana.