¿Debe dejarse la puerta del baño abierta o cerrada después de ducharse para que escape la humedad?

La puerta del baño abierta o cerrada después de ducharse para que escape la humedad es un gran dilema que los expertos son capaces de responder. Es hora de conocer en primera persona lo que podemos conseguir con la ayuda de un pequeño gesto que nos ayudará a tener el baño en perfectas condiciones durante más tiempo. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Son detalles que se suman a una combinación de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

El baño es una de las habitaciones de la casa que tiene un nivel de humedad más elevado. Nos duchamos a diario, especialmente en verano cuando la temperatura puede sufrir una serie de fluctuaciones importantes. Es hora de saber qué es lo que vamos a descubrir con la ayuda de un pequeño gesto que acabará marcando la diferencia. Un giro radical que quizás nos servirá para evitar las humedades en un baño que pueden causarnos más o menos dinero. Dejarse la puerta del baño abierta o cerrada puede tener consecuencias inesperadas.

Puerta abierta o cerrada

Para el Feng Shui la respuesta es clara, esta habitación de la casa, siempre deberá estar cerrada, es una manera de evitar que aquello que desechamos y se queda en el baño no salga de él. Para al mundo de las energías está muy claro lo que debemos hacer.

Pero más allá de esta energía que tenemos en nuestro poder. Un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que deberemos cuidar nuestra casa de la mejor forma posible.

Hay gestos que evitan que se deteriore o que tenga una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos esperará en unas jornadas en las que cada gesto cuenta. Un detalle que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estas próximas jornadas.

Estaremos muy pendientes de un giro importante que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Estas humedades que pueden ser altamente perjudiciales, acabarán siendo las que nos darán un plus de buenas sensaciones en este abrir y cerrar de ojos.

Después de ducharse para que escape la humedad

Tanto si tienes la puerta abierta o cerrada ahora mismo en el baño, sabrás en todo momento las formas de conseguir este cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Esta humedad que hasta el momento nadie hubiera imaginado acabará siendo una realidad.

Los expertos de Futura Science nos explican que: «Una ducha puede liberar varios cientos de gramos de vapor de agua en elAire. Si esta humedad queda atrapada dentro de la vivienda, puede condensarse en las superficies frías y crear un entorno favorable para el desarrollo de moho.La mejor manera de limitar este fenómeno es renovar el aire de la habitación para que la humedad sea rechazada al exterior. Este es precisamente el papel de la ventilación, ya sea natural o mecánica».

Siguiendo con la misma explicación: «En la mayoría de las viviendas recientes, el baño está equipado con ventilación mecánica controlada (VMC). Su funcionamiento se basa en un principio simple: el aire húmedo se aspira en las llamadas habitaciones “humedas”, mientras que el aire nuevo entra por las habitaciones.

En esta configuración, dejar la puerta del baño cerrada durante algún tiempo después de la ducha generalmente permite a la VMC extraer el vapor de agua de manera más eficiente. Si la puerta se abre inmediatamente, parte de esta humedad puede dispersarse por el pasillo, las habitaciones o el salón incluso antes de ser evacuada».

El problema llega cuando no tenemos este sistema de extracción de la humedad: «En un baño sin ventilación mecánica, la estrategia es diferente. Si la habitación tiene una ventana que da al exterior, es mejor abrirla unos minutos después de la ducha para permitir que la humedad se escape directamente. Cuando el baño no tiene VMC ni ventana, puede ser necesario abrir la puerta para evitar que la humedad permanezca encerrada. Lo ideal es entonces crear una corriente de aire abriendo también una ventana situada en otra habitación de la vivienda, para que se pueda renovar el aire húmedo».

Sabiendo que: «No hay Duración Universal, porque todo depende del tamaño de la habitación, la temperatura, el nivel de humedad y el sistema de ventilación. En un baño equipado con un VMC de alto rendimiento, generalmente es suficiente dejar que la ventilación funcione durante unos veinte minutos después de la ducha. Si se utiliza una ventana, unos minutos de ventilación a menudo permiten evacuar gran parte del vapor de agua. El objetivo es que las superficies vuelvan rápidamente a un estado seco, sinCondensaciónPersistente en los cristales o las paredes. Unos minutos dedicados a lavar las paredes justo después de la ducha también ayudan a reducir la cantidad de agua residual».