No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 11 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 463 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Braulio, pese a las impresiones de su madre, ha tomado la firme decisión de rendirse con Manuela.

Todo ello mientras Alejo no tarda en percibir los celos que el joven ya no puede ocultar. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo el duque y su padre vuelven a tener un tenso enfrentamiento. En esta ocasión, por la deuda con Enriqueta. Una disputa que amenaza con llevarse todo por delante y, por ende, con marcar un antes y un después en la vida de los protagonistas de esta sorprendente historia.

¿Qué sucede en el capítulo 464 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 13 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder tener la oportunidad de ver cómo Manuela no tiene reparos a la hora de seguir aprovechando cada ocasión que se le presenta para incomodar a Luisa. Y todo a través de una serie de preguntas de lo más indiscretas que tienen estrecha relación con la novela de Alejo. Todo ello mientras Mercedes y Victoria continúan trazando planes para conseguir sus objetivos.

Hasta tal punto que Mercedes da el importantísimo paso de mentir a Dámaso cuando le pregunta si ha empezado a negociar con Rafael. Todo ello mientras Victoria ha dejado completamente sin palabras a Luisa y a Bárbara, después de pillarlas con el hijo de Adriana. A pesar de las posibles consecuencias de esta acción, lo cierto es que su reacción es de absoluto desconcierto. No te pierdas los próximos capítulos de la sorprendente y exitosa serie Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.