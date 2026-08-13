Lydia Lozano planta cara a Terelu Campos: «¿Te estás riendo en mi cara?»

No es ningún secreto que Sálvame, poco a poco y con el paso de los años, se convirtió en uno de los programas de televisión que más alegrías ha brindado a Telecinco. De hecho, cuando se produjo su desaparición, dejaron a muchos espectadores completamente huérfanos. Porque si había algo por lo que destacaban, era por la forma tan única que tenían de hacer entretenimiento. ¡Jamás nadie ha logrado superarles, ni tan siquiera acercarse a sus espectaculares datos de audiencia! Por si fuera poco, hay que mencionar que la herida que dejó este programa parece que no ha cicatrizado de la misma forma entre quienes formaron parte de este proyecto. Es por eso que Lydia Lozano y Terelu Campos fueron protagonistas de un tenso rifirrafe en De lunes a viernes respecto a la forma en la que abandonaron Sálvame. Una cuestión que, hace días, provocó otro encontronazo entre la canaria y Rosa Benito.

En aquella primera disputa, la madre de Alejandra Rubio participó a través de una conexión y apoyó a la ex mujer de Amador Mohedano, y lo hizo con una afirmación que dio mucho de qué hablar: «Yo me fui de Sálvame con la cabeza muy alta también». Una frase que Lydia Lozano no quiso pasar desapercibida. De ahí que, en la ocasión que se le ha presentado de tener a Terelu Campos a pocos metros y no a través de una pantalla, la colaboradora decidiera ajustar cuentas. Así pues, no solamente pidió explicaciones, sino que hizo hincapié en quién se fue voluntariamente, quién resistió, quién aguantó y, sobre todo, quién puede presumir de haberse ido de Sálvame con la cabeza bien alta.

Fue entonces cuando la canaria no dudó en aferrarse a un dato muy concreto para rebatir a la hija de María Teresa Campos: se incorporó en 2010, se fue en 2019, volvió en 2020 y participó en la emisión final de Sálvame el 23 de junio de 2023. De esta forma, Lydia se mostró contundente con su compañera.

«Yo aguanté porque me dio la gana, igual que tú te fuiste. Pero tú no digas que te fuiste con la cabeza bien alta porque tú volviste y tú te fuiste, igual que yo, por la puerta de atrás de esta casa, porque nos vetaron», aseguró. Como era de esperar, la hija de María Teresa Campos no se mostró de acuerdo con ella: «Estás mezclando churras con meninas».

Lejos de que todo quede ahí, la canaria quiso recordar el caso de Rosa Benito y relacionar su salida con las demandas que su hija Rosario Mohedano interpuso contra la productora. En ese momento, Terelu Campos no solamente se vio obligada a pararle los pies, sino que también le pidió cautela: «Vamos a tener mucho cuidado con eso, cariño. Cada empresa decide en su momento lo que considera que debe hacer».

A pesar de la advertencia, Lydia Lozano siguió defendiendo su argumento: «No me habléis de que os habéis ido con la cabeza bien alta como si yo hubiera sido indigna por haberme quedado 14 años». La hija de María Teresa Campos alegó que su compañera «se estaba montando una película». Un dardo que molestó especialmente a la canaria: «¿Pero tú te estás riendo en mi cara? Cada vez que hablas metes la pulla pero sonríes».