Alejandra Rubio responde a los rumores sobre su libro: «Tonterías»

Hace poco más de unas cuantas semanas, se actualizó el listado de ventas de libros donde, evidentemente, aparecía el nombre de Alejandra Rubio como autora. Después de poner punto y final a su etapa como colaboradora de televisión, la joven se adentró de lleno en una nueva faceta profesional, como es la de escritora. A pesar de los esfuerzos, parece que la nieta de María Teresa Campos no ha tenido la acogida que esperaba y deseaba. Al menos, eso es en lo que ha querido incidir Luis Pliego, director de la revista Lecturas. De hecho, fue este medio quien compartió una serie de datos verdaderamente incómodos respecto al supuesto fracaso en la venta de ejemplares de la hija de Terelu Campos.

Así pues, un mes después, la también creadora de contenido en redes sociales ha dado el paso de defender su papel en las librerías. En la recta final de su segundo embarazo, la joven no ha tenido reparos a la hora de dar la cara tras conocerse los resultados de las ventas de su libro, que lleva por título Si decido arriesgarme. Es importante tener en cuenta que, según ha trascendido, en su primer mes tan sólo logró vender 1.277 ejemplares, siendo muchos de ellos regalo a familiares y amigos para que pudiesen adentrarse de lleno en esta historia. En el segundo mes no pareció remontar, puesto que sumó 487 ejemplares más. Por lo tanto, esto le habría generado aproximadamente un sueldo de unos 2.000 euros brutos.

La reacción de Alejandra Rubio tras publicarse las ventas de su libro

A pesar de que estaba profundamente emocionada con la idea de conquistar las librerías con su proyecto, parece que ese éxito se les está resistiendo. Sobre todo si lo comparamos con las cifras obtenidas por personas de su entorno. Por ejemplo, en el primer mes de ventas de sus memorias, Terelu Campos alcanzó los 34.000 ejemplares. Su suegra, Mar Flores, sumó 5.308 libros vendidos, por lo que triplicaría los resultados obtenidos por la joven.

Ante este escenario, la pareja de Carlo Costanzia ha dado la cara, y lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press. Entre otras tantas cuestiones, la sobrina de Carmen Borrego cree que los datos que han salido a la luz no son del todo acertados, puesto que reconoce que en la editorial están muy contentos con ella.

Es más, hace tiempo, ya dio alguna que otra pista de que estaría inmersa en la escritura de su segundo libro. «Estamos supercontentos con las ventas, supercontentos con la acogida y ojalá que siga todo como está yendo y lo demás que se dice son tonterías», aseguró Alejandra Rubio. Todo ello mientras confiesa que no cree que la editorial esté perdiendo dinero por apostar por ella.

Algo en lo que ha hecho hincapié Luis Pliego, que ha destacado que no solamente no se habrían cubierto los gastos de promoción, sino que tampoco esperaban que las cifras de ventas fuesen tan discretas. Una información que Alejandra Rubio no se cree en absoluto: «Eso te lo ha dicho mi editorial, ¿no?», cuestionó, dando a entender que no son resultados oficiales y que desde su equipo le han transmitido optimismo y, sobre todo, tranquilidad.