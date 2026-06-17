¿Cuántos libros ha vendido Alejandra Rubio y cuánto dinero ha ganado hasta el momento?

Como ya contamos en Happy FM, Alejandra Rubio estaría pensando qué hacer con su futuro después de su aventura como actriz y ahora como escritora. Según ha confesado la hija de Terelu Campos, su padre —el empresario Alejandro Rubio, dueño de Ópticas Rubio— le ha pedido que comience a estudiar una carrera para, por fin, asentarse en alguna profesión. Con esa petición parece que no termina de confiar en su talento como escritora, el proyecto en el que ahora mismo está centrada. Seguramente esta recomendación ha llegado después de comprobar las ventas de Si decido arriesgarme, la novela con la que Alejandra se ha convertido en la escritora más comentada y polémica de los últimos meses. Pero tanta publicidad no parece que haya ayudado a las ventas, puesto que los números son muy bajos y nada parece hacer que vayan a subir.

Primero fue el programa La Roca, de laSexta, el que anunció que en sus primeras dos semanas el libro había vendido «alrededor de 1.000 ejemplares», una cantidad que parece muy baja después de la enorme publicidad que se le ha dado. Pese a todo, Nuria Roca destacaba que había muchos autores que no lograban llegar a vender ese número nunca, destacando que Alejandra lo había conseguido en apenas unas semanas. Pero un mes después de su salida a la venta, los números no son mucho mejores y todo apunta a que las ventas se han estancado y el interés por su historia se ha terminado muy rápido.

Según anunciaba la revista Lecturas en su número del miércoles, se habrían vendido 1.277 ejemplares, una cantidad que es mucho menos de lo esperado para un personaje tan famoso y que ha llenado tantas horas de televisión. Esto demuestra que Alejandra, fuera de las polémicas por su vida, no interesa al público.

La revista ha seguido haciendo números. Cada ejemplar en físico se vende a alrededor de 17 euros, aunque hay comercios que elevan un poco más su margen de venta y sube hasta los casi 18 euros. «A 17 euros el ejemplar… ella ha ganado por un libro que dice haber tardado dos años por escribir, 2.000 euros brutos», aseguraba el director de la revista en el plató de El tiempo justo.

Según palabras de Alejandra, este libro tardó dos años en escribirlo, por lo que habría ganado unos 90 euros al mes por este trabajo. Se trata, por lo tanto, de unas cantidades muy pequeñas y muy lejos de los grandes números que se podían esperar de ella.

Es de suponer que este proyecto vaya más allá de lo económico y tenga un fuerte componente de ilusión, puesto que la nieta de María Teresa Campos es una gran lectora y su sueño era el de publicar su propia novela, algo que ya ha conseguido. Queda por saber si está dispuesta a volver a intentarlo o decidirá regresar a la televisión, donde el sueldo por opinar en programas es mucho mejor.

¿Cuántos libros vende un gran escritor de nuestro país?

La industria literaria es muy reacia a compartir sus números, tanto que hasta los propios escritores tienen muchas veces problemas para saber cuántos ejemplares han vendido y muchos se enteran cuando reciben las liquidaciones de las editoriales, donde ahí sí tienen más datos o pueden calcular en base al dinero que ganan por cada ejemplar vendido.

En el mundo de la música y el cine sí hay listas oficiales que se hacen públicas, pero en el mundo de los libros las editoriales prefieren guardarlas en secreto. Como ejemplo de un gran éxito, se anunció que Misión en París, la nueva entrega de Las aventuras del Capitán Alatriste, vendió en apenas un mes 100.000 ejemplares, muy lejos de los números de Alejandra.

Por ir a un ejemplo más cercano, Mar Flores publicó el pasado mes de septiembre de 2025 Mar en Calma, su autobiografía en la que hablaba de todas sus parejas y personajes que han pasado por su vida. Con una fuerte campaña de promoción, habría vendido 2.700 ejemplares en su primer mes en las estanterías, una cantidad también muy baja, pero más del doble de lo conseguido por Alejandra.