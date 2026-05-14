Alejandra Rubio ya ha publicado su libro y esto es lo que opinan sobre él

El miércoles 13 de mayo pasará a la historia de la literatura porque salió a la venta el libro de Alejandra Rubio, que sigue los pasos de su abuela María Teresa y de su madre Terelu y se lanza al mundo editorial. Lejos de ser una biografía, Alejandra se lanza al mundo de la novela con Si decido arriesgarme, un texto que está lleno de romanticismo y tensión sexual. Según la editorial, se trata de un triángulo amoroso en el que la protagonista tiene una pareja de hace años, pero todo cambia cuando conoce a su cuñado ex presidiario. Ahí su vida se vuelve completamente loca y Karla, como se llama la protagonista, tendrá que elegir entre lo que se espera de ella y sus verdaderos deseos.

Como todavía han pasado pocas horas desde que saliese a la venta en formato físico y digital, todavía hay pocos lectores que hayan podido leer las 366 páginas que Rubio escribió con la ayuda de su iPad (no se compró un ordenador hasta que entregó el libro). Según ella misma ha contado, ha tardado dos años en escribirlo (seguramente por utilizar un teclado y una pantalla tan pequeños), aunque hay que dejar claro que sus textos han tenido que pasar por revisiones de correctores que seguro que habrán cambiado y corregido la historia para darle el toque más profesional posible en este debut.

24 horas después de su salida al mercado, la novela de Alejandra ya es la más vendida en Amazon y es una de las destacadas en La Casa del Libro, por lo que todo apunta a que sus ventas serán buenas, al menos por el interés creado a su alrededor.

Lo que dicen los que han leído ya el libro de Alejandra Rubio

Hasta que en Happy FM podamos opinar tras leerlo completo, no nos queda más remedio que confiar en las opiniones de influencers que lo han recibido antes de que salga a la venta. El influencer Caos Literario, especializado en contenido de libros, ha sido uno de los afortunados y ya ha dado su opinión.

«Cosas que me han gustado: la evolución realista de Karla, el conflicto moral del triángulo que posiciona al bueno y al malo de forma clara y la tensión con Ulises y la parte de trama extensa de este último que se sale del romance y aporta aire a la historia», asegura el creador de contenido.

«Habla de amores que cambian, de segundas oportunidades y de aprender a priorizar sin dejar de sentir. Al fin y al cabo, crecer también es aprender a amar sin perderte en el intento», continúa. «Buen debut literario con margen para seguir evolucionando y sorprendernos todavía más en futuras obras», así remata su opinión, en la que parece haber conseguido ‘olvidar’ que es un personaje del corazón y centrarse en su carrera como escritora.

«Novela muy adictiva»

Moruena Estríngana, que cuenta con 16.000 seguidores en Instagram, también ha tenido la oportunidad de opinar sobre el libro de Ale Rubio (su pseudónimo como escritora). «He tenido el placer de leer este libro antes de su salida, en una galerada muy especial. Y la verdad, me ha sorprendido para bien. Desde que empecé me sumergí en la historia», dice.

Para Estríngana es un buen debut para la nieta de María Teresa Campos: «Tenemos 3 vidas entrelazadas, con sus miedos y sus crecimientos en la universidad. Donde lo que esperaba se convierte en otra cosa y lo que ni te imaginas pone tu mundo patas arriba y te hace tomar decisiones»

Lejos de quedarse en el argumento, Moruena destaca el buen hacer de la joven con su iPad: «Ale tiene una forma de escribir muy adictiva y directa que te engancha y, sin que te des cuenta, has acabado el libro. ¿Para cuándo el siguiente?».

¿Opiniones compradas?

La polémica está servida debido a que estos influencers literarios han tenido que publicar sus reseñas con la señal #publi, la forma de informar a los seguidores de las redes de que se trata de una campaña de publicidad o se ha recibido algo a cambio por ese contenido.

Moruena Estríngana ha querido explicar que no ha recibido ningún pago por hablar bien de la novela de Alejandra Rubio y que ha tenido que poner el mensaje #publi para cubrirse las espaldas por haber recibido como ‘regalo’ el manuscrito del libro antes, pero que desde la editorial no le han presionado por hablar bien del libro. Muchos de sus seguidores, lejos de creerla, la están acusando de haberse vendido, por lo que le está saliendo caro hablar de la hija de Terelu Campos.