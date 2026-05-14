España en alerta por clima invernal en pleno mayo: «El peor día está por llegar»

El clima invernal que llega en pleno mes de mayo puede cambiarlo todo, España se pone en alerta ante una serie de cambios que pueden ser esenciales en estas jornadas que tenemos por delante. Parece que vamos a tener que ver como el tiempo se convierte en algo sorprendente, con una serie de situaciones que, sin duda alguna, pueden ser esenciales que tengamos en cuenta antes de salir de casa con la chaqueta en la mano y una serie de detalles que pueden ser claves.

Es hora de saber qué es lo que nos espera en un mes de mayo en el que todo puede ser posible. Tocará estar pendientes de un termómetro que parece que nos guarda más de una sorpresa, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a este cambio de tendencia que puede ser esencial y que, tocará empezar a ver llegar en unos días de transformación. Parece que el tiempo nos guardará más de una sorpresa con un invierno que vuelve cuando pensábamos que casi teníamos el verano cerca, los expertos de la AEMET señal este como el peor día.

El clima invernal vuelve en pleno mes de mayo

En pleno mes de mayo nos vamos a tener que enfrentar a un clima que nadie hubiera imaginado. Lo que puede pasar en estos días es una situación del todo inesperada que nos trasladará a lo peor de un tiempo en el que tocará empezar a ver llegar algunos cambios importantes.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará empezar a conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca en unos días cargados de actividad.

Este clima invernal puede hacer que tengamos que pensarlo dos veces antes de salir de casa. En especial si queremos hacerlo con la ropa de estos días pasados, tocará esperar lo inesperado o hacerlo de la mano de una novedad que puede ser esencial en unas jornadas de primavera. No sólo el frío puede hacer acto de presencia, en esta previsión de la AEMET tenemos hasta la nieve como posible protagonista en algunos puntos del país.

El peor día puede estar por llegar en esta alerta de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará haciendo de esta recta final de cara al fin de semana un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Llega un importante cambio que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de inestabilidad marcada por el paso de un frente y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte peninsular. Se darán cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en Baleares y mitad norte peninsular, con predominio de los poco nubosos en el resto si bien tendiendo a lo largo del día a nublarse al paso del frente para nuevamente quedar poco nuboso tras él, salvo en el norte y Baleares. No se espera que alcance el extremo sur de la Península con cielos poco nubosos. Dejará a su paso precipitaciones en la mayor parte de la mitad nordeste de la Península y en Baleares, persistentes en el Cantábrico y con probabilidad de ser localmente fuertes en Girona, así como en menor medida en las islas Baleares y entorno del cabo de la Nao. En todas estas zonas irán acompañadas de tormentas ocasionales. Nevará por encima de 1200/1400 metros en el norte peninsular con acumulados significativos a altitudes superiores, y de los 1600/1900 m. en el resto de montañas. Cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas Canarias montañosas sin descartarse en el resto del archipiélago con intervalos nubosos. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, notablemente en zonas del centro este y de Cataluña, y exceptuando Galicia y litoral cantábrico con pocos cambios. Mínimas también en descenso en Baleares, centro y mitad este peninsular, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Tampoco se esperan cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en el Pirineo y de forma dispersa en otras montañas del norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones con probabilidad de ser persistentes en el Cantábrico y localmente fuertes en Girona, así como, con menor probabilidad, en el entorno del cabo de la Nao e islas Baleares. Acumulaciones significativas de nieve en montañas del norte. Rachas muy fuertes de poniente en Alborán. Soplará viento moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán que también podrán darse en litorales de Galicia, Cantábrico y al final en Ampurdán. Igualmente posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro. Viento moderado del norte también con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias».