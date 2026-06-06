La advertencia de Roberto Brasero sobre el tiempo en España: llega un frente que cambiará las temperaturas

Roberto Brasero lanza una advertencia sobre el tiempo en España, llega un frente que cambiará las temperaturas por completo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Este experto nos advierte de un frente que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente estaremos pendientes de un giro radical que puede ser esencial que tengamos en nuestro poder. Es hora de saber qué nos espera para un fin de semana puede ser diferente a como lo esperaríamos.

Llega un importante frente que cambiará las temperaturas

Las temperaturas se cambiarán por completo y pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración, con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos.

Estas cifras pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento lo que nos marcarán de cerca. Es hora de apostar por unos cambios que, sin duda alguna, acabaremos de tener por delante y que puede ser esencial.

Lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo clave, en estos días en los que realmente tendremos que visualizar una novedad que será esencial que tengamos por delante. Estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar una situación que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado.

Este importante frente que cambiará las temperaturas por completo, puede acabar dejando importantes registros en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de apostar por este cambio de tendencia que puede ser esencia en estas próximas jornadas.

Un nuevo frente cambiará las temperaturas y puede ser clave en estos días en los que cada detalle cuenta. Estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Roberto Brasero lanza una importante advertencia sobre el tiempo en España

El tiempo en España va a cambiar por completo en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Este fin de semana nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver.

Tal y como nos explican desde el blog de Roberto Brasero en Antena 3: «Llega un frente empujado por una masa de aire más fresco que hará bajar de nuevo las temperaturas». Desde la AEMET nos lanzan una importante advertencia que deberemos conocer.

La previsión del tiempo no trae buenas noticias para algunos puntos del país: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este, tendiendo a poco nuboso en Galicia. Asimismo, se prevén intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, Estrecho y Alborán, así como en el norte de las islas Canarias a primeras y últimas horas, y por la tarde de nubes de evolución en montañas del este, con chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes. Probables brumas y nieblas costeras en Alborán que a primeras horas también podrán afectar a zonas de interior del propio Alborán y del resto del área mediterránea. Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán, exceptuando Alborán y el Cantábrico, donde descenderán. Las mínimas también aumentarán en la Península, exceptuando el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde no se esperan cambios significativos. Igualmente, sin cambios en las islas».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de alisio en Canarias. Chubascos y tormentas ocasionales y localmente fuertes en el Pirineo oriental. Ascenso notable de las temperaturas máximas (superior a 6 grados) en interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán. Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte tendiendo a amainar, y viento flojo en el resto. Predominará la componente este en regiones del Mediterráneo y las norte y oeste en el resto, arreciando por la tarde en el Ebro, meseta Norte y litorales atlánticos gallegos».