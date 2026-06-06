Hoy, 6 de junio de 2026, el clima en toda la provincia de Zaragoza se presenta mayormente despejado, aunque en el sistema Ibérico se prevén chubascos aislados y tormentas por la tarde. Las temperaturas ascenderán notablemente y el viento será flojo, cambiando a noroeste moderado en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con ambiente caluroso

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente mientras amanece, mostrando un azul puro que promete un día con encanto. Esta mañana, las temperaturas comienzan en un cómodo 17 grados y la brisa suave del viento, que sopla a solo 5 km/h, acaricia la piel casi imperceptiblemente. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará un máximo de 32 grados, pero la humedad, que sube a niveles significativos, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, las nubes se irán haciendo más presentes, aunque el tiempo se mantendrá mayormente seco. Con una sensación térmica máxima que puede tocar los 32 grados, es recomendable disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 21:34, momento en el cual el sol terminará su travesía. En este día sin riesgo de lluvias, se nos invita a disfrutar de un clima veraniego en una Zaragoza que se engalana para el verano.

Calatayud: cielo despejado con nubes y viento

Un aire revuelto recorre Calatayud, presagiando un día de contrastes. El cielo, que en la mañana se presenta despejado, pronto dará paso a nubes que anuncian posibles lluvias, mientras el viento sopla desde el noreste a una velocidad moderada de diez kilómetros por hora.

Mañana y tarde marcarán un cambio notable en la sensación térmica; si en las primeras horas el termómetro alcanzará los 30 grados, por la tarde la temperatura descenderá y se sentirán ráfagas de viento de hasta 70 km/h que sumarán una sensación de frescor. Con una humedad relativa que alcanzará el 70%, no olvide llevar paraguas y abrigarse un poco para afrontar este día inestable.

Tarazona: cielos nubosos y tarde apacible

El tiempo presenta una jornada mayormente estable, con cielos algo nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 28 grados. Aunque se prevé una leve brisa, la posibilidad de lluvia es casi inexistente, lo que permitirá disfrutar de una tarde apacible sin inclemencias.

Es un día ideal para pasear por los alrededores o disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura agradable y el viento suave crearán un ambiente propicio para relajarse y aprovechar al máximo las horas de luz.