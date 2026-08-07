Cielo poco nuboso en buena parte de la provincia, con algunas nubes de evolución diurna en las zonas montañosas. Se prevé una baja probabilidad de chubascos aislados y ocasionales tormentas en el Pirineo occidental. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo, predominando de sur por la tarde, con intervalos moderados en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de agosto

Barcelona: nubes y chubascos en auge vespertino

El cielo en Barcelona se despereza lentamente y promete un día lleno de matices. Esta jornada se presentará con un ambiente cargado y posibilidades de chubascos, especialmente por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 32 de máxima, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 36, invitando a buscar sombras bajo el sol. El viento soplará con suavidad desde el sur a unos 15 km/h, suficiente para sacudir el calor de vez en cuando.

A medida que pasen las horas, el sol, que se asoma a las 06:52, se irá mezclando con nubes que tendrán protagonismo por la tarde. A primera hora, la frescura de la mañana se irá disipando y el ambiente se tornará más pesado, aunque el mercurio se mantendrá agradable. Ya por la tarde, las nubes serán más notorias y la probabilidad de lluvia aumentará, así que es recomendable tener a mano un paraguas. Con la puesta del sol a las 21:01, el día dejará un coqueteo entre calidez y frescura, recordándonos que en Barcelona el tiempo es siempre una historia en evolución.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con lluvia y viento

Una mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un cielo grisáceo y una brisa que promete cambios. Al amanecer, el ambiente se siente fresco, con una temperatura que ronda los 25 °C, preparándonos para un día marcado por la incertidumbre. A medida que avanza la jornada, el cielo irá tornándose más nublado y las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente, alcanzando el 75% en horas de la tarde-noche, con vientos que soplan del sur a 15 km/h.

La mañana comenzará tranquila, pero las nubes darán paso a un panorama más incierto por la tarde, donde se espera que las temperaturas máximas no superen los 33 °C, la sensación térmica podría llegar hasta los 38 °C. Con una humedad que puede sentirse agobiante, se prevén lluvias intensas acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. Mejor llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo promete sorpresas a lo largo del día.

Ambiente cambiante con probabilidad de lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 25°C, aunque la sensación térmica alcanzará hasta 37°C debido a la alta humedad, que superará el 75%. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia incrementa, alcanzando un 55% en las primeras horas y culminando con un 70% por la tarde-noche. Viento del sur soplará a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 30 km/h, lo que aportará algo de frescor al ambiente.

En la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 32°C, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta más calurosa. Con el sol asomando desde las 06:51 y ocultándose a las 21:00, disfrutaremos de unas 14 horas de luz, aunque es recomendable estar preparado para la lluvia en las horas venideras. La jornada promete ser variable, con un ambiente húmedo y momentos de calor, que invitarán a mantenerse alerta ante la evolución del tiempo.

Cielo cambiante con posibles lluvias en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas agradables que fluctúan entre los 23 y 34 grados. Durante la mañana, el cielo tendrá momentos de nubes dispersas, mientras que en la tarde se incrementará la nubosidad, con algunas posibilidades de lluvias locales al final del día y un leve soplo de viento.

Este ambiente templado es ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o para realizar actividades al aire libre. Aprovecha las horas más frescas para salir y seguir el ritmo cotidiano, ya que la jornada promete ser tranquila a pesar de los cambios en el cielo.