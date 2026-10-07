El arquitecto Mateo Palmer será el candidato del PP a la alcaldía de Llucmajor en las elecciones de 2027

La Junta Local del PP de Llucmajor ha aprobado la propuesta de Mateo Palmer como candidato de la formación a la Alcaldía del municipio de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

Palmer, arquitecto de profesión, asumirá el reto de encabezar el proyecto de los populares en Llucmajor con el objetivo, según ha señalado el partido, de iniciar una nueva etapa para el municipio.

El PP ha destacado en un comunicado que apuesta por un perfil vinculado a la gestión y la planificación para liderar su proyecto municipal. La formación pretende situar las necesidades de los vecinos en el centro de la acción del Ayuntamiento, con una estrategia basada en la escucha y el contacto directo con los llucmajorers.

Entre las prioridades planteadas por Palmer figura la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos del municipio. Su designación supone, además, el inicio de un proceso de renovación y fortalecimiento del proyecto del PP de Llucmajor de cara a los comicios de 2027.

La formación afronta esta nueva etapa, según el comunicado, con el objetivo de mantener un partido unido y sumar apoyos para construir una mayoría que permita impulsar un gobierno municipal que los populares definen como estable, cercano y eficaz.

Tras conocer su designación, Mateo Palmer ha agradecido la confianza depositada en él por la Junta Local y ha asegurado que trabajará para formar «el mejor equipo» y elaborar «el mejor proyecto» para Llucmajor.

«Tenemos que reconocer que el municipio no está bien y que es nuestra responsabilidad poner soluciones. Llucmajor tiene muchísimo potencial y debemos ser capaces de aprovecharlo, con un proyecto serio, cercano y centrado en las necesidades reales de nuestros vecinos», ha afirmado.

Palmer ha señalado asimismo que comienza ahora una etapa centrada en «escuchar, sumar personas y construir un equipo preparado» para afrontar los retos del municipio.