Más problemas para el Ayuntamiento de Llucmajor: un trabajador se destroza el pie por el mal estado de una acera y exige indemnización

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 29 de julio, cuando el afectado transitaba por la conocida Avenida Europa, una arteria situada en primera línea de la localidad. Un tropiezo provocado por el mal estado de la acera desencadenó una fuerte caída que le provocó daños de extrema gravedad en el pie derecho.

Aunque en un primer diagnóstico médico los síntomas apuntaban a un esguince común, las pruebas posteriores revelaron un cuadro clínico severo que requirió el ingreso hospitalario urgente del paciente y la posterior intervención quirúrgica de la zona afectada.

Según consta en la documentación médica, al herido se le detectó una subluxación de la articulación de Chopart en el pie derecho, acompañada de diversas pequeñas fracturas por avulsión. Debido a la entidad de la lesión, el operario permanece actualmente con el pie completamente escayolado, se desplaza con la ayuda de muletas y se encuentra apartado de su actividad profesional mediante una baja laboral que se prolonga desde hace semanas.

Lejos de asumir el suceso como un mero percance fortuito, el afectado ha decidido emprender acciones legales formales. Para ello, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida directamente al ConsistoriO de Llucmajor.

A través de este escrito, exige la apertura de un expediente que investigue las circunstancias exactas de la caída, el estado de conservación real de la vía en el momento del accidente y la existencia de posibles antecedentes o partes de avería relacionados con el mantenimiento de dicho tramo.

La situación del pavimento no constituye un hecho aislado. La Asociación Vecinos Amics de s’Arenal ha señalado que existen precedentes de caídas similares causadas por el deficiente estado de las aceras del núcleo, una problemática que acumula años de quejas de los residentes sobre el abandono generalizado de varias zonas del municipio.

Ante este panorama, la víctima reclama que se ejecute una revisión técnica integral del firme de las aceras de s’Arenal para prevenir nuevos accidentes entre peatones y visitantes. Asimismo, solicita una indemnización económica ajustada a los daños y perjuicios físicos y profesionales sufridos, junto a un informe detallado que esclarezca si el Ayuntamiento contaba con avisos, denuncias o actuaciones previas registradas sobre la acera de la Avenida Europa.