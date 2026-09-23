El ‘terror de los turistas’: cae un menor rumano por robar a bañistas cuando nadaban en el mar o tomaban el sol en Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un menor de origen rumano por presuntamente haber robado hasta en cinco ocasiones a turistas en la zona de la Playa de Palma. El individuo llegó a apoderarse de seis teléfonos móviles valorados en más de 3.000 euros, diversa documentación personal de las víctimas y otros objetos de valor.

Las alarmas se encendieron a principios de septiembre, cuando las denuncias por robos en la playa comenzaron a acumularse. El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Playa asumió la investigación para frenar este goteo constante de hurtos. Las pesquisas permitieron identificar un patrón muy claro.

En concreto, el autor de los hechos vigilaba pacientemente a los veraneantes desde la distancia y, en cuanto estos entraban al agua o bajaban la guardia mientras tomaban el sol, actuaba con rapidez para llevarse todo lo que dejaban sobre la arena.

El punto de inflexión en la investigación ocurrió con el último de los casos denunciados. Una pareja de turistas que tomaba el sol en la playa se percató en tiempo real de cómo el joven les sustraía sus enseres. Sin dudarlo, los afectados lo interceptaron, recuperaron los efectos robados y lo mantuvieron custodiado hasta que llegó una patrulla policial. Al proceder a la identificación del sospechoso, los agentes confirmaron que se trataba de un menor de edad.

Tras este incidente, los investigadores cruzaron los datos de otras denuncias interpuestas por hechos idénticos en la misma zona. Ante la sospecha de que un solo individuo fuera el responsable de esta ola de descuidos, la Policía Nacional llevó a cabo numerosas gestiones que permitieron confirmar su autoría en los distintos episodios.

A finales de la semana pasada, el Grupo de Investigación formalizó la imputación del menor por un total de cinco hurtos, dando por esclarecida esta serie de robos que mantenía en vilo a los visitantes de la playa palmesana.