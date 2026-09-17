Noche de pánico en Playa de Palma: un menor drogado amenaza de muerte con un palo a los viandantes al grito de «¡os voy a matar!»

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palma a un menor de edad que tras sembrar el caos en plena madrugada en la zona de la Playa de Palma mientras iba bajo los efectos de las drogas. El arrestado amenazó de muerte a varios viandantes con un palo al grito de «¡os voy a matar!» y destrozó los cristales de coches que se encontraban estacionados en la calle.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 02:15 horas. Diversos transeúntes, alarmados por la actitud violenta del varón, dieron el aviso a una patrulla policial que circulaba por la zona. Según relataron los testigos, el joven recorría la vía pública esgrimiendo un palo de grandes dimensiones, increpando a los peatones y golpeando con fuerza los vehículos estacionados a su paso.

Varias unidades policiales desplegaron de inmediato un dispositivo de búsqueda por los alrededores. Durante la batida, los agentes localizaron al sospechoso mientras huía a pie, perseguido a corta distancia por un grupo de ciudadanos que intentaba evitar su fuga.

Tras una persecución en la que el joven llegó a adentrarse en la arena de la playa, los funcionarios lograron darle alcance. En ese momento, lejos de entregarse, el menor opuso una fuerte resistencia física, empujando y forcejeando con los agentes con la intención de escapar, hasta que finalmente pudo ser reducido por la fuerza.

Posteriormente, los policías tomaron declaración a testigos y empleados de locales cercanos. Todos coincidieron en que el agresor presentaba signos evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes mientras gritaba amenazas de gravedad como «os voy a matar».

Tras ser avisado por los propios transeúntes, el propietario del automóvil afectado acudió al lugar de los hechos y manifestó su intención de interponer la correspondiente denuncia por los desperfectos ocasionados. La Policía recuperó el palo empleado durante los altercados e identificó formalmente al menor antes de su puesta a disposición judicial.