Emergencias recomienda a las familias de Ibiza y Formentera adelantar la recogida de los niños de los colegios ante la previsión de fuertes lluvias

Emergencias ha solicitado a las familias que tengan la posibilidad que adelanten la recogida de sus hijos de los centros educativos de Ibiza y Formentera. Según ha señalado la Dirección General de Emergencias en un mensaje, se trata de una medida de prevención ante la previsión de lluvias y tormentas intensas para las próximas horas.

En cualquier caso, los niños podrán permanecer en el centro todo el tiempo necesario, puesto que son espacios seguros, han incidido. Las clases programadas durante la tarde han quedado suspendidas. Emergencias ha pedido prudencia y precaución y ha recomendado llamar al 112 en casos urgentes.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado que en Ibiza ya se han registrado 20 l/m². «La situación obliga a actuar con anticipación», ha señalado Gárriz, quien ha mandado un mensaje de tranquilidad a todos los padres que no puedan acudir antes a las escuelas.

⚠️ Les classes d’aquest horabaixa als centres educatius d’Eivissa i Formentera queden suspeses davant la previsió de pluges i tempestes intenses. Hem activat el protocol d’actuació davant emergències, treballat i coordinat amb els centres educatius, per garantir la seguretat de… pic.twitter.com/svVlGo7cwT — Marga Prohens (@MargaProhens) September 17, 2026

En principio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves el aviso naranja en ambas islas por lluvias que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Mallorca el nivel es amarillo, con precipitaciones previstas de 20 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas se mantendrán entre los 26 y 29 grados en las islas y la alerta por chubascos se mantendrá a lo largo de todo el día, aunque han matizado que se deberá tener especial precaución a partir del mediodía.

⛈️Sistema de tempestes a punt d’impactar les Pitiüses. A part dels ruixats que s’estan produint en aquests moments, l’estructura que s’apropa podria ocasionar també ratxes de vent molt fort, d’entrada, entre 70 a 90 km/h. Quant a precipitació, es poden acumular més 50 mm en 1 h pic.twitter.com/OtqpasCjMr — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 17, 2026

Asimismo, se mantendrá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca. La alerta por lluvia y tormentas en Menorca se ha desactivado.

El episodio de tormentas registrado desde el mediodía del pasado miércoles y hasta las 08.00 horas de este jueves ha dejado un total de 19 incidencias, según la información facilitada por la Dirección General de Emergencias.

En las últimas horas se han atendido inundaciones en establecimientos o edificios, caídas de árboles, obstáculos líquidos en la calzada, vertidos y fugas, dos incendios y un desprendimiento de elementos urbanos.