Las fuertes lluvias de la DANA Alice provocan graves inundaciones en Ibiza y pueblos de Mallorca

Las fuertes lluvias de la DANA Alice provocan graves inundaciones en Ibiza y en pueblos de Mallorca, en especial de la comarca de Llevant, caso de su capital Manacor y en núcleos colindantes como Porto Cristo.

La Dirección General de Emergencias del Govern ha enviado ante esta situación un mensaje Es-Alert a los vecinos del Llevant, norte y nordeste de Mallorca por las fuertes lluvias. El departamento de Carreteras del Consell de Mallorca ha cortado la carretera de Manacor a Cales de Mallorca por inundación.

Previamente, el Consell había informado del cierre de la carretera vieja de Sant Llorenç de Manacor en la rotonda también por inundación. Si bien, ésta ya ha sido reabierta al tráfico.

Ante este panorama la vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha acudido al Centro de Coordinación del Servicio de Emergencias 112 en Baleares para seguir la evolución de la DANA.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 a través de un mensaje en la red social ‘X’, en el mensaje Es-Alert se pide «máxima precaución» por lluvias intensas a los vecinos de las zonas de Llevant, norte y nordeste de la isla.

Además, se les recomienda que «no se acerquen a torrentes, rieras, ni zonas inundables» así como que «eviten zonas bajas y sótanos». Y, si entra agua allí donde se encuentren que «suban a plantas superiores».

El Consell Insular de Ibiza ante este complicado panorama meteorológico, ha cortado la carretera al aeropuerto que se había anegado y ha suspendido el servicio de transporte en toda la isla. De hecho un coche ha quedado atrapado en esta calzada como bien se puede apreciar en el registro gráfico que acompaña esta información.

Según han informado desde el Consell en la red social X, la carretera al aeropuerto ha sido cortada completamente. Se ha dispuesto alternativa por la carretera de Sant Josep. No obstante, ésta se ha habilitado solo para desplazamientos estrictamente necesarios.

Además, por motivos meteorológicos, en estos momentos, se ha suspendido todo el servicio de transporte público en la isla de Ibiza.

También la Dirección General de Emergencias del Govern ha enviado un mensaje Es-Alert a los vecinos de Ibiza y Formentera, donde las lluvias provocadas por la DANA Alice se están intensificando.

Ante las fuertes lluvias de esta tarde, el Ayuntamiento de Ibiza ha desplegado un dispositivo especial de emergencias en la ciudad en el que 20 policías locales se han sumado al turno ordinario, así como efectivos de protección civil.

Por el momento y a esta hora de la tarde no se han registrados heridos ni víctimas personales. Varias calles del municipio permanecen cortadas al tráfico e inundadas, y todos los servicios municipales se encuentran desplegados y trabajando desde el primer momento con el objetivo de achicar agua y restablecer la movilidad.

Por ello el Ayuntamiento de Ibiza ruega evitar todos los desplazamientos, y aquellos vehículos que ya estén en la vía, circulen con extrema precaución hacia zonas altas y evitando provocar olas.

El mensaje Es-Alert ha sido enviado por primera vez en Mallorca por la Dirección General de Emergencias e Interior, después que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya reactivado el aviso naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera hasta las 20:00 horas de este sábado. La decisión de la Aemet ha sido tomada por fenómenos observados (lluvia persistente más allá de las 15:00 horas).

En Menorca y en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca también está activado el aviso naranja hasta las 20:00 horas.

Todo ello después de que la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) se haya extiendido a toda Baleares desde las 13.00 horas, tras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso naranja por lluvias en Menorca, donde en las últimas horas se han producido lluvias intensas, con registros destacados como, por ejemplo, 17 litros en diez minutos en Cala Galdana, y lo mantenga en Ibiza y Formentera, además de en el Llevant y en el norte y nordeste de Mallorca.

En todas estas zonas, se prevé que puedan registrarse acumulados de precipitación de hasta 40 litros en una hora, así como de hasta 100 en un periodo de tres o cuatro horas.

La Aemet prevé, no obstante, que el paso de la DANA Alice vaya perdiendo fuerza durante las próximas horas.

Vídeos: Meteo de Ses Illes