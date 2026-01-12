Intentó degollar a un joven en el aeropuerto de Palma y ahora le reclaman 10 años de prisión

Un episodio de terror y de extrema violencia que tuvo lugar en el aeropuerto de Palma el pasado mes de mayo ha llegado a los tribunales. Un hombre de 45 años al que se le acusa de apuñalar a otro en el cuello en la pasarela que conecta la terminal con el aparcamiento de Son Sant Joan se enfrenta a diez años de prisión como supuesto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.

El suceso tuvo lugar sobre las 10:35 horas del pasado 21 de mayo del año 2025. El procesado se acercó a la víctima a la que no conocía de absolutamente nada y le preguntó donde estaba su teléfono móvil, según expone el fiscal en su escrito de acusación.

Los jóvenes se extrañaron y le respondieron que no sabían de qué le estaba hablando y sin mediar discusión, el hombre se abalanzó sobre la víctima esgrimiendo un cuchillo en la mano, con el que le agredió en el cuello provocándole una importante herida.

El joven intentó repeler la agresión mientras sus amigos pedían auxilio a los vigilantes de seguridad que se encontraban en la zona, quienes finalmente lograron retener al agresor.

Los policías atendieron a la víctima y posteriormente fue trasladada al hospital de Son Llàtzer, donde tuvo que ser operada. Los agentes cachearon al agresor y localizaron un cuchillo metálico de punta y hoja de sierra que ocultaba en el bolsillo de su pantalón y que fue intervenido.

Siete meses después, los hechos han llegado a juicio, que arranca este mismo lunes 12 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. La Fiscalía solicita que el procesado sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de hasta 4.224 euros como supuesto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.