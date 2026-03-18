El juez envía a prisión a los dos alemanes detenidos en playa de Palma por apuñalar a un turista para robarle

La tranquilidad de Playa de Palma se vio sacudida la pasada madrugada por un ataque salvaje que dejó a un turista apuñalado y a dos delincuentes detenidos por la Policía Nacional. Los hombres, de origen alemán, fueron arrestados como presuntos autores de un robo con violencia, un suceso que ha generado alarma entre vecinos y turistas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas del martes, cuando una pareja de turistas regresaba a su hotel tras disfrutar de la animada vida nocturna de la zona. Según las víctimas, al caminar por una calle poco iluminada de Playa de Palma fueron abordados por dos individuos que, sin mediar palabra, les exigieron dinero mostrando una actitud extremadamente agresiva.

Al negarse a entregarles el efectivo, los asaltantes sacaron sendas navajas, elevando la tensión del momento a niveles de pánico. La situación derivó rápidamente en violencia física: uno de los atacantes lanzó una puñalada al torso del hombre, mientras que su cómplice le propinaba un puñetazo en el rostro. A pesar de la agresión, los asaltantes lograron apoderarse del dinero de las víctimas y huir del lugar.

El recepcionista del hotel auxiliaba a los turistas mientras llegaban varias ambulancias, que trasladaron a la víctima al hospital. Los médicos confirmaron que, aunque la herida era seria, no ponía en riesgo inmediato su vida, pero sí dejaba evidencia del brutal ataque.

La Policía Nacional inició de inmediato batidas por la zona, y tras una intensa búsqueda, localizó a los sospechosos intentando escapar. Entre sus pertenencias se encontraron el dinero robado y dos navajas, una de ellas multiusos. Además, los individuos portaban objetos provenientes de dos hurtos previos: uno cometido el pasado verano, donde sustrajeron una cartera con cerca de 900 euros a una mujer, y otro el 10 de marzo, contra otra pareja de turistas en la misma zona.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Playa de Palma se hizo cargo de la investigación, tomando declaración a testigos y víctimas. Los datos recabados confirmaron que los dos hombres actuaban de manera organizada y con violencia, lo que agravó su situación legal.

Tras la recopilación de pruebas y la declaración de las víctimas, el juez decidió enviar a prisión a ambos detenidos como responsables de robo con violencia y hurtos reiterados. La medida judicial busca proteger a la ciudadanía y evitar que estos individuos reincidan en nuevos delitos.

Las autoridades han hecho un llamado a la precaución, especialmente durante la noche, y recuerdan a los turistas extremar las medidas de seguridad. Playa de Palma, tradicionalmente un destino seguro, se enfrenta ahora al impacto de un episodio que mezcla violencia, temor y delincuencia organizada.

Este caso ha encendido la alarma entre vecinos y turistas, y se espera que la investigación continúe para determinar si los detenidos podrían estar vinculados a otros hechos delictivos en la zona. Tras pasar a disposición judicial, el juez decidió enviarlos a prisión.