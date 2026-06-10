Enésima campaña contra el incivismo del Ayuntamiento para que Palma nunca vuelva a ser la ciudad más sucia de España

Enésima campaña del Ayuntamiento de Palma que lidera el alcalde del PP, Jaime Martínez, contra el incivismo para que la capital balear no vuelva a ser la ciudad más sucia de España: «La limpieza es una tarea compartida».

Así lo recoge el pliego de condiciones para la contratación del servicio de diseño y de planificación de una campaña de comunicación, orientada, entre otras cuestiones, a promover comportamientos cívicos, responsables y comprometidos con el mantenimiento de la limpieza urbana, fomentando la corresponsabilidad de la ciudadanía en el uso adecuado de las infraestructuras de recogida.

La que durante la pasada legislatura fue considerada bajo el gobierno del ex alcalde socialista, José Hila, como la ciudad más sucia de España, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y que en la presente lucha para salir de ese ranking con numerosas actuaciones contra las pintadas vandálicas o mejorando la propia recogida de basuras, es consciente de que la limpieza y el mantenimiento del espacio público no dependen exclusivamente de la prestación del servicio municipal.

Es decir, requiere, además del impulso de la compañía municipal de limpieza (Emaya), de manera imprescindible la corresponsabilidad de la ciudadanía en el uso adecuado de la vía pública y la adopción de comportamientos cívicos y respetuosos con el entorno urbano.

En este sentido, el Ayuntamiento ha constatado que una parte significativa de las incidencias que afectan a la limpieza de la ciudad —como el abandono de residuos fuera de los contenedores, el depósito incorrecto de enseres, la falta de recogida de excrementos de animales o el uso inadecuado de papeleras y mobiliario urbano— tiene su origen en conductas incívicas evitables, cuya reiteración genera un impacto negativo en la imagen de la ciudad.

Esta campaña permitirá alinear la actuación de la empresa municipal con los objetivos municipales de sostenibilidad, calidad de vida y mejora del entorno urbano, reforzando la percepción de la limpieza como una tarea compartida entre la administración y la ciudadanía.

Por todo ello, el Ayuntamiento considera necesario desarrollar una campaña integral de comunicación y sensibilización, orientada al fomento de cambios de comportamiento sostenidos en la ciudadanía que contribuyan al mantenimiento de la limpieza de la ciudad, a la consolidación del sistema de recogida y al incremento de las tasas de separación en materia de recogida selectiva.

El gobierno que encabeza el alcalde Martínez, quiere también impulsar la recogida selectiva de la fracción orgánica, así como del resto de fracciones (papel-cartón, envases, vidrio, entre otras), incidiendo en la correcta separación en origen y en la mejora tanto de la cantidad como de la calidad de los residuos recogidos.

Hay que destacar al respecto que, entre los factores que más han contribuido a esta mejora en materia de limpieza, figuran el haber realizado una planificación más eficiente, una mayor cobertura de las actuaciones y la implantación del programa de limpieza Palma a punt.

Así, entre otras cuestiones objetivas, la guerra de Palma contra los grafitis se ha saldado con 10.000 pintadas vandálicas borradas en 2025, casi el doble que en 2022 con el gobierno del exalcalde socialista Hila.

En el servicio de desbroce correspondiente de 2025 también se aprecia un incremento de esta actividad de casi el 80% en el transcurso de los últimos tres años, con 2,62 millones de metros lineales desbrozados en el último ejercicio.