Muere Javier Cortés Bordoy, referente de la medicina balear y figura clave en la lucha contra el cáncer

El médico especialista en Ginecología y Obstetricia e investigador Javier Cortés Bordoy ha fallecido, dejando tras de sí una extensa trayectoria profesional marcada por su compromiso con la asistencia médica, la investigación y, especialmente, la lucha contra el cáncer en Baleares.

La noticia ha provocado numerosas muestras de reconocimiento y pesar entre representantes de la sociedad balear. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado este sábado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del especialista a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que ha destacado tanto su extraordinaria trayectoria profesional como su dimensión humana.

“Dedicó décadas a hacer avanzar la medicina y la lucha contra el cáncer, también desde su compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)”, ha señalado Prohens al recordar al médico palmesano.

La presidenta también ha compartido un recuerdo personal relacionado con Cortés Bordoy. Durante su embarazo, Prohens se contagió de Covid y recibió la atención y los consejos del especialista. Según ha explicado, aquellas palabras supusieron para ella un apoyo especialmente importante en un momento marcado por la incertidumbre.

“Sus consejos fueron calma en un tiempo de incertidumbre, una muestra más de su humanidad y vocación”, ha destacado la presidenta del Govern, poniendo el foco no solo en el médico y el investigador, sino también en la persona que había detrás de una larga carrera dedicada a cuidar a los demás.

Nacido en Palma en 1944, Javier Cortés Bordoy perteneció a una familia estrechamente vinculada a la medicina y a la atención sanitaria. Su vocación estuvo influenciada desde sus primeros años por sus padres, Maria Bordoy, conocida como dona Maria de la Creu Roja, y Lamberto Cortés, médico de profesión.

Cortés Bordoy se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1969 y obtuvo posteriormente el doctorado en Medicina y Cirugía en 1982. A lo largo de las décadas siguientes desarrolló una destacada carrera como especialista en Ginecología y Obstetricia, combinando la práctica médica con su faceta investigadora.

Su trayectoria estuvo especialmente ligada a la investigación médica y la prevención del cáncer, ámbitos en los que se convirtió en una figura de referencia dentro de la medicina de Baleares.

Su compromiso con esta causa tuvo también una importante vertiente social. Desde 1975 estuvo vinculado a la Asociación Española Contra el Cáncer, donde llegó a formar parte del Comité Técnico de la Junta Provincial de Baleares y también del Consejo Nacional.

Una relación de décadas que refleja hasta qué punto la lucha contra el cáncer ocupó un lugar central en su vida profesional y en su compromiso con la sociedad.

El reconocimiento a su carrera llegó también desde las instituciones. Javier Cortés Bordoy recibió el Premio Ramon Llull 2020, un galardón que puso en valor su contribución a la investigación médica y su trabajo en el ámbito de la prevención del cáncer.

El premio reconocía así una trayectoria construida durante décadas, en la que la medicina asistencial, la investigación y la prevención estuvieron estrechamente relacionadas. Para muchos pacientes y compañeros, su figura representaba una manera de entender la medicina basada no solo en el conocimiento científico, sino también en la cercanía, la atención personal y la vocación de servicio.

Ese componente humano es precisamente el que ha querido reivindicar Marga Prohens al recordar la atención que recibió durante su embarazo, cuando contrajo Covid. En un momento de preocupación e incertidumbre, los consejos del especialista le aportaron tranquilidad.

El recuerdo adquiere especial significado tras su fallecimiento porque resume una de las características que han acompañado su trayectoria: la capacidad de poner el conocimiento médico al servicio de las personas y de transmitir confianza cuando más se necesitaba.

Con su fallecimiento, Baleares despide a un profesional que durante más de cinco décadas estuvo vinculado a la medicina y al avance de la atención sanitaria. Desde su formación en Barcelona hasta su consolidación como especialista e investigador en Baleares, Cortés Bordoy construyó una carrera marcada por la búsqueda de nuevos avances y por la preocupación por mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer.

Su vinculación con la AECC desde 1975 fue una de las expresiones más duraderas de ese compromiso. Durante años participó en estructuras técnicas y de representación de la organización, contribuyendo desde el ámbito médico a una de las principales causas de salud pública.

Su legado queda también asociado a la prevención del cáncer, un campo fundamental para afrontar la enfermedad y mejorar las posibilidades de detección y tratamiento. La noticia de su muerte deja un vacío en el ámbito sanitario de Baleares y, especialmente, entre quienes compartieron con él años de profesión, investigación y compromiso social.

Javier Cortés Bordoy deja una trayectoria que habla de más de cinco décadas de dedicación a la medicina, pero también un legado construido desde la atención a los pacientes y la lucha contra una enfermedad que ha marcado a generaciones.

Su reconocimiento con el Premio Ramon Llull 2020 simbolizó institucionalmente una carrera excepcional. Ahora, tras su fallecimiento, quedan sus aportaciones a la medicina, su compromiso con la prevención del cáncer y el recuerdo de quienes encontraron en él no solo a un especialista, sino también a una persona capaz de ofrecer tranquilidad y humanidad en los momentos más difíciles.

La presidenta del Govern ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, sumándose así al reconocimiento a quien ya forma parte de la historia reciente de la medicina balear y de la lucha contra el cáncer.

Javier Cortés Bordoy, nacido en Palma en 1944, dedicó su vida a cuidar, investigar y avanzar. Su legado permanecerá ligado a una generación de profesionales que entendieron la medicina como una combinación de conocimiento, investigación, prevención y vocación de servicio.