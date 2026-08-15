La Audiencia Nacional recibe la causa de las cloacas del PSOE que esperaba para citar a Leire

La Audiencia Nacional ya ha recibido la causa relacionada con las cloacas del PSOE, tras la cesión acordada por el primer juez que investigó el caso, Arturo Zamarriego. En una providencia, dictada este viernes, el juez Santiago Pedraz declara aceptada la inhibición acordada por el Tribunal de Instancia de Madrid y une la causa a las diligencias previas que ya habían sido tramitadas por este tribunal.

Este paso es clave para la citación de la fontanera socialista Leire Díez. El propio Pedraz había anunciado la intención de no llamar a declarar a Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias, hasta que se resolviese el conflicto de competencias.

Así lo hizo constar en julio en una providencia, en respuesta a la acusación popular unificada que interesaba la declaración como imputadas de varias personas, entre ellas la militante del PSOE. Pedraz recordó entonces que no había recibido la causa del Tribunal de Instancia de Madrid: «Conviene tomar declaración una vez conste, en tanto que en la misma se habrían practicado diligencias que habría que tener en cuenta», aclaró el magistrado.

Cabe recordar que en la causa también está imputado Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ex presidente de Correos y hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional acordó aplazar al 18 de agosto su citación para validar el clonado de su móvil, una diligencia que Serrano logró aplazar dos semanas.

De esta forma, la Audiencia Nacional ya dispone de la investigación unificada sobre las maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil para desbaratar las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Pedraz había reclamado unificar la causa argumentando que los hechos investigados en el juzgado de Madrid guardan estrecha relación con la instrucción de la Audiencia Nacional.