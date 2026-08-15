Jesús Gallego: «En 15 años murieron 1.780 personas en accidentes de aviación civil en España»

Esta semana, el protagonista de El Foco es Jesús Gallego, periodista y escritor, a quien entrevisto con motivo de la publicación de su segunda novela, Náufragos en el cielo. La obra recupera la tragedia del vuelo Avianca 011, que se estrelló cerca de Madrid el 27 de noviembre de 1983 y dejó 181 muertos y sólo ocho supervivientes. A partir de los datos y testimonios que se tienen, Gallego reconstruye el accidente y una época en la que, según explica, la aviación española arrastraba importantes carencias tecnológicas. «En quince años murieron 1.780 personas en accidentes de aviación civil en España», señala durante la entrevista, al recordar el elevado número de siniestros registrados entre 1970 y 1985.

Gallego explica que detrás de una catástrofe aérea no suele existir una única causa, sino una concatenación de errores humanos y técnicos. En el caso del Avianca 011, los pilotos introdujeron una altura incorrecta y la tecnología disponible desde tierra no permitió corregir a tiempo el error.

El escritor relata también algunos de los episodios humanos que encontró durante su investigación: desde cinco familias suecas que viajaban a Colombia para recoger a sus hijos adoptivos hasta pasajeros que salvaron la vida simplemente porque no llegaron a tiempo para tomar el avión en París.