Un doctor en Historia desmonta el relato marroquí: «Marruecos no existía cuando Ceuta pasó a ser española»

Las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta vuelven a estar en el centro del debate político. Sin embargo, el doctor en Historia del Arte y exprofesor de Geografía e Historia, José Antonio Ruiz, no tiene ninguna duda: «Ceuta nunca fue Marruecos» y compararla con Gibraltar supone, a su juicio, «un error histórico».

En una entrevista concedida a OKDIARIO, el historiador ceutí desmonta uno por uno los argumentos que, según denuncia, se utilizan para cuestionar la españolidad de la ciudad autónoma. Lo hace apoyándose en la evolución histórica del territorio y en la configuración política del norte de África.

Ruiz rechaza de plano la comparación entre Ceuta y Gibraltar, una equiparación que considera completamente equivocada. «No tiene absolutamente nada que ver», afirma. Mientras Gibraltar quedó bajo soberanía británica tras el Tratado de Utrecht, recuerda que Ceuta siguió un camino completamente distinto.

Según explica, la ciudad permaneció bajo dominio portugués desde 1415 hasta 1668, fecha en la que el Tratado de Lisboa reconoció oficialmente su integración en la Corona española. Incluso antes, tras la separación de Portugal de la Monarquía Hispánica en 1640, los propios habitantes portugueses de Ceuta decidieron mantenerse fieles al rey Felipe IV.

Para el historiador, estos hechos desmontan también otra de las afirmaciones que más se repiten: que Ceuta sea una colonia. «El concepto colonial no tiene cabida en la historia de Ceuta», sostiene, defendiendo que la incorporación de la ciudad a España responde a una evolución histórica propia y no a un proceso de colonización como el que afectó a otros territorios.

Pero el argumento más contundente de José Antonio Ruiz llega al abordar las reclamaciones históricas de Marruecos. El doctor en Historia asegura que resulta incorrecto afirmar que Ceuta fue marroquí porque, según expone, el actual Estado marroquí no existía cuando la ciudad pasó definitivamente a formar parte de España.

«Hasta 1956 no se configura el Estado marroquí», afirma. Antes de esa fecha, explica, el territorio estaba dividido entre distintos sultanatos, poderes tribales y estructuras políticas independientes, como el Sultanato de Fez o el de Tremecén, sin una autoridad unificada que pudiera identificarse con el Marruecos actual.

«Eran territorios enfrentados entre sí, con guerras internas y poderes muy diferentes; no existía un Estado marroquí unificado como el que conocemos hoy», argumenta durante la entrevista.

A juicio del historiador, ignorar esa realidad histórica conduce a interpretaciones erróneas sobre la soberanía de Ceuta. Por ello insiste en que utilizar la historia para justificar las reivindicaciones marroquíes «carece de fundamento» y responde a una lectura que, en su opinión, no se sostiene cuando se analizan los hechos históricos.