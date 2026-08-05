Seguridad Nacional borra todo el rastro de la invasión pero alerta del ébola en Uganda

La destitución, con efecto inmediato, de la funcionaria encargada de difundir las alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, debido a que informó de la entrada de inmigrantes ilegales en Ceuta, no ha sido la única medida que ha tomado en los últimos días este órgano de asesoramiento y apoyo técnico del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Seguridad Nacional ha borrado toda la información sobre la invasión en la ciudad autónoma y, en su lugar, alerta del ébola en Uganda e informa de forma genérica de conflictos como el de Ucrania o el de Oriente Próximo.

Así, este órgano público ha hecho desaparecer de su web todo el rastro de la invasión de Ceuta por parte de 72.000 ciudadanos marroquíes que asaltaron la frontera del Tarajal tras un periplo a nado, con la permisividad del Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo central, que atribuye a las mafias la autoría mientras exculpa a Marruecos, también denuncia la desinformación dentro de un escenario en el que ha destituido a la jefa de prensa de Seguridad Nacional y borra cualquier tipo de información asociada con el asalto migratorio.

La funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional publicó en la página web oficial del organismo un informe sobre lo sucedido y distribuyó una comunicación oficial el viernes 31 de julio, un día después de la histórica entrada de inmigrantes, en la que cifraba en 49.000 las entradas en Ceuta. Esta difusión provocó malestar en el seno del Gobierno de Sánchez, hasta tal punto de tomar la decisión de destituir, de manera fulminante, a esta responsable de las comunicaciones por pérdida de confianza.

El informe difundido fue borrado de inmediato y no ha habido más actualizaciones, tal y como demuestra que los últimos documentos publicados en la web de Seguridad Nacional datan del 30 de julio, el mismo día de la invasión migratoria en Ceuta por la que entraron, en 24 horas, alrededor de 60.000 marroquíes, según el Gobierno autonómico.

En estos momentos, todo aquel que decida entrar en la web de Seguridad Nacional en busca de las últimas publicaciones no encontrará nada relacionado con la invasión en Ceuta. En su lugar, aparecen breves informes, todos ellos de un minuto de lectura y apenas unas líneas, sobre temas internacionales como la situación en Venezuela o los mencionados conflictos de Oriente Próximo y Ucrania, con información de actualidad.

Así fue la destitución

La trabajadora destituida por subir a la web oficial de Seguridad Nacional una alerta informativa sobre la invasión a Ceuta recibió la comunicación sobre su destitución por vía telefónica, mientras se encontraba de vacaciones. La funcionaria solamente pudo regresar a su despacho para recoger sus efectos personales.

Todo ello por cifrar en 49.000 las entradas de inmigrantes ilegales en Ceuta, algo que el Ministerio del Interior también haría, posteriormente en el mismo día, para asegurar que el Gobierno calculaba que unas 50.000 personas habían cruzado la frontera. Esa cifra se incrementó en datos del Gobierno de Ceuta, hasta las 60.000 personas, el viernes 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba este martes en una comparecencia que son 72.000 los inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma en la invasión, de los cuales, sólo 2.000 continuarían en Ceuta, aunque el Gobierno autonómico, presidido por Juan Jesús Vivas, asegura que entre 3.000 y 5.000 marroquíes aún seguirían en la localidad española.