Moncloa destituye a la jefa de prensa de Seguridad Nacional por alertar en la web sobre la invasión de Ceuta

El Gobierno ha destituido con efecto inmediato, desde el 1 de agosto, a la funcionaria encargada de difundir las alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno por informar de la invasión migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio.

La decisión se produjo después de que distribuyera una comunicación oficial el viernes 31 de julio en la que se informaba de que la entrada de inmigrantes en Ceuta había alcanzado las 49.000 personas.

Difundir estos datos en la web provocó malestar en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez porque veían que esa información se había producido de forma prematura, por lo que ordenaron la destitución fulminante de la funcionaria encargada de las comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Destitución por vía telefónica

A la trabajadora se le comunicó su destitución por vía telefónica mientras se encontraba de vacaciones. La encargada de destituirla fue la general Loreto Hurtado, jefa del Departamento de Seguridad Nacional.

La funcionaria encargada de difundir las alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) únicamente pudo regresar a su despacho para recoger sus efectos personales.

La última nota de prensa que aparece publicada en la página web del Departamento de Seguridad Nacional es del 27 de julio de 2026, por lo que el informe ha sido borrado.

La Audiencia investiga si un «grupo criminal» estuvo detrás de la invasión

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para esclarecer si la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio fue una «acción concertada» y si detrás pudo actuar un «grupo criminal». La jueza María Tardón ha solicitado a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) un informe sobre la «entrada irregular masiva», la posible participación de personas u organizaciones, y ha dado traslado del procedimiento a la Fiscalía.

En paralelo, el Gobierno sostiene que «no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras» y niega que los servicios de inteligencia anticiparan una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, la Cadena Ser informa, citando fuentes vinculadas a la seguridad del Estado, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó «muchas advertencias» al Ministerio del Interior semanas antes de la avalancha migratoria. Según esas fuentes, el punto de inflexión fue la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre las devoluciones en caliente, que habría generado un «efecto llamada» para organizar una entrada masiva.