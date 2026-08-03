La nueva normativa de la UE obligará a reparar móviles y televisores fuera de garantía desde agosto: esto es todo lo que debes hacer
La idea es poder reducir residuos y alargar la vida de los productos
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A muchos nos ha pasado que cuando se nos estropea el móvil o la televisión, miramos cuánto cuesta arreglarlo y la conclusión a la que solemos llegar es que sale casi igual que comprar uno nuevo, de modo que al final, acabas cambiándolo sin pensarlo demasiado. Sin embargo parece que eso es justo lo que desea modificar la Unión Europea con la nueva normativa sobre el derecho a reparar este tipo de dispositivos y que acaba de entrar en vigor.
La idea es que esa decisión no sea tan automática. O, al menos, que reparar vuelva a tener sentido para el consumidor. La fecha clave fue la del viernes pasado, así que los países tienen que aplicar ahora esta norma que obliga a los fabricantes a ofrecer soluciones de reparación incluso cuando el producto ya no esté en garantía. No es algo opcional ni una recomendación: pasa a ser una obligación.
La nueva normativa de la UE obligará a reparar móviles y televisores fuera de garantía desde agosto
No es una revolución inmediata, pero sí cambia varias cosas que hasta ahora eran bastante habituales. Durante años, muchas marcas han jugado con la idea de que reparar no compensa, ya sea por precio o por falta de opciones. Con la nueva normativa, ese margen se reduce. Si el aparato puede arreglarse, el fabricante tendrá que ofrecer esa posibilidad. Y no solo eso: tendrá que hacerlo en condiciones razonables.
Esto afecta tanto al coste como al tiempo de reparación. La idea es evitar situaciones en las que el usuario se encuentra con presupuestos tan altos que no le queda otra que comprar un dispositivo nuevo. No significa que todo vaya a ser barato, pero sí que se busca un equilibrio más lógico entre reparar y sustituir.
En qué casos no podrán negarse
Aquí hay otro cambio importante ya que hasta ahora, era bastante común que una marca rechazara reparar un dispositivo por motivos que, en la práctica, dejaban al usuario sin opciones. Por ejemplo, si el aparato había pasado por un servicio técnico independiente o si se habían utilizado piezas compatibles. Eso era suficiente para decir que no.
Con la nueva normativa, ese tipo de excusas pierden peso dado que las empresas no podrán negarse simplemente por esos motivos. Tendrán que justificarlo mejor, y en muchos casos estarán obligadas a aceptar la reparación. Esto abre la puerta a que el usuario tenga más margen y no dependa únicamente de los servicios oficiales.
Qué productos entran en esta norma
No todos los dispositivos están incluidos, pero sí una buena parte de los que se utilizan a diario en cualquier hogar. Aquí entran los móviles, las tablets, los televisores y las pantallas electrónicas. También los electrodomésticos más comunes, es decir, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras o aspiradoras. Son precisamente los productos donde más se ha notado ese cambio de mentalidad en los últimos años: usar unos años y sustituir. La intención de la UE es frenar esa dinámica, al menos en estos casos.
Qué tienes que hacer si se te estropea algo
Para el usuario, el cambio es más sencillo de lo que parece. No hay que hacer trámites especiales ni cumplir requisitos nuevos, pero sí cambia la forma de actuar. Si se te estropea un dispositivo, lo primero será pedir la reparación. Antes muchas veces ni se planteaba porque se daba por hecho que no compensaba pero ahora, el fabricante tendrá que darte una respuesta. Si el arreglo es viable, deberá ofrecerlo en condiciones razonables. Y si no lo hace, se abre la puerta a reclamar. También conviene comparar opciones. Aunque la normativa obliga a facilitar la reparación, no fija un precio concreto. Eso significa que el usuario sigue teniendo margen para decidir si le compensa o no.
El cambio también afecta a cómo se diseñan los productos
Este tipo de normativa no sólo impacta en el consumidor, también obliga a los fabricantes a replantear cómo hacen sus productos. Si tienen que facilitar reparaciones, necesitan diseñar dispositivos que puedan abrirse, desmontarse y arreglarse sin que sea un proceso imposible o excesivamente caro. Eso puede traducirse en cambios en materiales, piezas o incluso en la forma en la que se ensamblan los aparatos. No es algo inmediato, pero sí una consecuencia directa de este tipo de leyes.
El objetivo de fondo es que no tires el aparato a la primera
Detrás de todo esto hay una idea bastante clara y es la de reducir residuos y alargar la vida de los productos. Durante años, el modelo ha sido el contrario: usar, estropear y sustituir. Y en muchos casos no porque no se pudiera arreglar, sino porque no compensaba hacerlo. La Unión Europea quiere cambiar ese equilibrio. No obligar a reparar siempre, pero sí hacer que sea una opción real.
Cuándo va a empezar a aplicarse
La fecha marcada era la del pasado 31 de julio de modo que ahora cada país tendrá que haber adaptado su legislación para aplicar estas medidas. En España, esto supone nuevas obligaciones para fabricantes y vendedores. además de dar más herramientas a los consumidores a la hora de exigir una reparación. El cambio sin embargo, no será inmediato en todos los casos, pero sí marca una dirección clara. De este modo, a partir de ahora, cuando algo se rompa, la primera opción ya no debería ser tirarlo.
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