Escrivá liquida la dirección general que creó hace dos años tras encadenar tres jefes y una cascada de dimisiones en el Banco de España

La reestructuración aprobada esta semana por el Banco de España de José Luis Escrivá supone mucho más que un simple cambio organizativo. Apenas dos años después de crear una nueva Dirección General de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, la institución ha decidido hacerla desaparecer tras la salida consecutiva de los tres directivos que la han encabezado desde la llegada de José Luis Escrivá al cargo de gobernador. Un nuevo movimiento que se suma a la larga lista de dimisiones y relevos que han sacudido la alta dirección del supervisor y que, según distintas fuentes internas consultadas por OKDIARIO, refleja el profundo desgaste existente en la cúpula del organismo.

La desaparición de esta dirección se produce además en un contexto especialmente delicado para el Banco de España. Desde el desembarco de Escrivá procedente del Gobierno, una decena de altos cargos de primer nivel han abandonado la institución, un ritmo de salidas desconocido durante la etapa de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato estuvo marcado por una estructura mucho más estable y con escasas sustituciones en los puestos de máxima responsabilidad.

Una dirección general efímera

En septiembre de 2024, coincidiendo con la llegada de Escrivá, el Banco de España creó la Dirección General de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, un departamento inexistente hasta entonces y concebido para reforzar la interlocución institucional del organismo.

La primera responsable fue Paloma Marín. Apenas tres meses después abandonó el cargo para incorporarse como vicepresidenta de la CNMV y fue sustituida por Eva Valle.

La estabilidad tampoco llegó con ese relevo. Un año y medio más tarde, Eva Valle presentó su dimisión. Su puesto fue ocupado por Galo Nuño, que hasta ese momento dirigía la Dirección General Adjunta de Estabilidad Financiera.

La tercera etapa duró todavía menos. Apenas un año después, Galo Nuño comunicó su salida para incorporarse al ámbito académico y el Banco de España optó por eliminar completamente la dirección general, integrando sus funciones dentro de una nueva estructura organizativa.

El resultado es llamativo: una dirección general creada expresamente en el inicio del mandato de Escrivá desaparece antes de cumplir dos años tras haber tenido tres máximos responsables distintos.

Una cúpula completamente renovada

La desaparición de este departamento no constituye un caso aislado. El organigrama de septiembre de 2024 refleja hasta qué punto la cúpula del Banco ha cambiado en muy poco tiempo. Entre los directores generales y responsables que ya han abandonado la institución figuran, entre otros, Ángel Gavilán, Ángel Estrada, Alejandro Álvarez, Eva Valle, Galo Nuño, Paloma Marín y otros altos cargos que ocupaban posiciones clave, según puede apreciarse en el propio organigrama interno de la entidad y en las sucesivas reestructuraciones aprobadas desde entonces.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno del supervisor consideran que nunca antes se había producido una renovación tan acelerada de la primera línea directiva en un periodo tan corto de tiempo.

Estas mismas fuentes interpretan que la elevada rotación responde al profundo cambio de modelo impulsado por José Luis Escrivá desde su llegada al Banco de España, con una reorganización de competencias y una remodelación prácticamente continua de la estructura directiva.

Ese proceso ha coincidido con algunas de las salidas más relevantes de los últimos años, como la del entonces director general de Economía, Ángel Gavilán, cuya dimisión abrió una profunda reestructuración del Servicio de Estudios, o la de otros responsables históricos de la institución.