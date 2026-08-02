Un matrimonio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se encuentra entre las trece víctimas mortales del accidente de una avioneta turística ocurrido este sábado en Perú. Alfredo A. M. y Ana Isabel S. M., ambos de 52 años, son los dos únicos españoles fallecidos en el siniestro, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento y el listado de pasajeros difundido por medios peruanos.

La aeronave, perteneciente a la compañía Aerodiana, había despegado del aeropuerto de Pisco para realizar uno de los habituales vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca, el conjunto de geoglifos declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El accidente se produjo en torno a las 13:00 horas, hora local (18:00 GMT), cuando la avioneta se encontraba a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca. Unos 50 minutos después del despegue, la tripulación comunicó una emergencia a la torre de control y, poco después, se perdió todo contacto con la aeronave, que terminó estrellándose en el sector de Pueblo Viejo, a unos ocho kilómetros al sur de Nazca.

Los trece ocupantes fallecieron en el acto. Además del matrimonio vallisoletano, entre las víctimas figuran siete turistas italianos, dos alemanes y los dos tripulantes peruanos. Según la información preliminar facilitada por las autoridades, los siete italianos pertenecían a dos familias que viajaban juntas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú informó de que la aeronave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para doce pasajeros, reportó una situación de emergencia cuando sobrevolaba las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo. Tras ese aviso, se perdió toda comunicación por radio.

Italia confirma la muerte de siete ciudadanos

El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó este domingo el fallecimiento de siete ciudadanos italianos en el accidente y señaló que la Embajada en Lima está prestando asistencia a las familias de las víctimas.

«Profundo pesar por el trágico accidente aéreo ocurrido en Perú, en el que también perdieron la vida siete ciudadanos italianos. A sus seres queridos dirijo, en nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, la más sincera cercanía en este momento de inmenso dolor», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la red social X.

Profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche sette cittadini italiani. Ai loro cari rivolgo, a nome del Governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 2, 2026

Perú investiga las causas del siniestro

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado los protocolos técnicos para esclarecer las causas del accidente.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lamentó el accidente y aseguró que el Ministerio de Transportes ya trabaja en la investigación, mientras que la Cancillería mantiene el contacto con los consulados de los ciudadanos extranjeros fallecidos. La mandataria también indicó que se está evaluando el cierre temporal del aeropuerto del que despegó la avioneta.

El mensaje de la compañía

La compañía Aerodiana expresó su profundo pesar por el accidente, trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades durante la investigación. La empresa recordó además que durante sus 18 años de actividad ha mantenido un compromiso permanente con la seguridad de pasajeros y tripulantes.

El accidente se produjo apenas un día después de que la región peruana de Ica registrara un aumento de la intensidad de los vientos Paracas, que alcanzaron velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).