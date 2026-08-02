Ordenamos las mejores películas de Spider-Man de peor a mejor: ¿en qué puesto está ‘Brand New Day’

Después de conseguir el mejor estreno en la historia de nuestro país, la última película de Spider-Man va lanzada a convertirse en uno de los títulos más taquilleros del séptimo arte. Algo que no debería sorprendernos tanto si nos paramos a analizar la repercusión financiera que el trepamuros ha tenido en su conjunto de largometrajes. La saga del Hombre Araña ha recaudado más de 9.100 millones de dólares en el box office internacional y por eso, aprovechando la nueva aventura de Tom Holland como Peter Parker, hemos creado una lista ordenando de peor a mejor todas las cintas de la propiedad intelectual. ¿En qué puesto quedará la actual Brand New Day?

Ordenamos las películas de Spider-Man de peor a mejor

11. ‘Spider-Man 3’ (2007)

Fue uno de los peores cierres que la trilogía de Tobey Maguire podía tener. Parte de la culpa es del productor Avi Arad, quien le exigió a Sam Raimi incluir al personaje de Venom, sobrecargando todavía más las tramas y convirtiendo la producción en una retahíla de arcos inconexos. Años después, el propio director se sinceró asegurando que ni él confiaba en la película. Aun con todo, Spider-Man 3 terminó recaudando 894 millones de dólares en todo el mundo.

¿Dónde está disponible? Tivify.

10. ‘The Amazing Spider-Man 2’ (2014)

Podría haber sido la mejor representación del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko. Sin embargo, el reboot de Marc Webb no estuvo a la altura de un actor de la talla de Andrew Garfield. En especial, la secuela fue todavía peor, adoleciendo de los males con los que ya contaba la despedida de Maguire. El electro de Jamie Foxx debía darnos miedo, pero el villano terminó convertido en un meme con patas. Después de las malas críticas, la tercera parte fue cancelada.

¿Dónde está disponible? Tivify, Netflix y Disney Plus.

9. ‘The Amazing Spider-Man’ (2014)

Funcionó algo mejor que la secuela, poniendo en valor la química innegable entre Stone y Garfield. Desgraciadamente, y teniendo en cuenta que habían pasado 7 años desde la última cinta sobre el personaje, las altas expectativas terminaron cercenando su impacto mediático y conformando una dilogía que no logró cubrir las pretensiones económicas de Sony.

¿Dónde está disponible? Tivify, Netflix y Disney Plus.

8-‘Spider-Man’ (2002)

Fue la pionera del cine de superhéroes. La producción que, tras años de avances en efectos especiales, demostró que Hollywood ya podía afrontar este tipo de superproducciones sin resultar ridícula. El tiempo no la ha tratado demasiado bien, aunque sigue teniendo una dirección impecable por parte de Raimi y una ambientación como pocas dentro del género.

¿Dónde está disponible? Tivify.

7. ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021)

Fue realmente complejo esconder el gran secreto del proyecto dentro de la producción. Por primera vez en la historia, el multiverso ofrecía la oportunidad a los fans de ver reunidos a los tres Peter Parker del cine. Los personajes de Maguire y Garfield acudían gracias un cross-over histórico al que acudieron al rescate del rol de Tom Holland. Y de paso, la versión del protagonista de The Amazing Spider-Man encontraba cierta redención para su arco dramático. Con ellos, volvían todos los villanos que hasta ahora Peter Parker había enfrentado en la gran pantalla.

¿Dónde está disponible? HBO Max, Disney Plus, Tivify y Movistar Plus (ficción total).

6. ‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’ (2023)

La historia de Miles Morales, aparte de cambiar la tendencia estética y técnica con la que durante años Pixar había dominado el cine de animación, también nos regaló un producto cargado de humor y enorme carga emotiva. Cruzando el Multiverso redobló la espectacularidad de la primera entrega. Pero en cambio, se siente como una historia inacabada, un puente a medio camino de una tercera parte que no veremos en cines hasta el 2027. ¿Demasiado tiempo para afrontar una secuela?

¿Dónde está disponible? Tivify.

5. ‘Spider-Man: Brand New Day’ (2026)

El salto a la adultez del Peter Parker de Holland llega con este nuevo capítulo en el que el héroe debe afrontar su soledad y un estricto compromiso superheroico. Acompañándole están el Castigador (Jon Bernthal), Bruce Banner (Mark Ruffalo) y, por supuesto, el regreso de M.J. (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon).

¿Dónde está disponible? Actualmente en cines.

4. ‘Spider-Man: Lejos de casa’ (2019)

Es con diferencia la entrega más infravalorada de la saga. Trasladó las aventuras de Spider-Man a Venecia y Londres y nos trajo una versión actualizada del villano Misterio, encarnado a la perfección por Jake Gyllenhaal. Las vacaciones es Peter Parker se ven interrumpidas por un Nick Fury que exige sus servicios para una misión en la que necesitan sí o sí al Hombre Araña.

¿Dónde está disponible? HBO Max, Disney Plus, Tivify y Movistar Plus (ficción total).

3. ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017)

Después de debutar en el UCM con Capitán América: Civil War (2016), Holland se estrenaba con su primer largometraje en solitario. Bueno, bajo la supervisión de su protegido en Los Vengadores, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Spider-Man deberá hacer frente al Buitre (Michael Keaton), un brillante enemigo que encuentra su fuerza en la tecnología alienígena que queda varada en Nueva York después de la lucha de los Vengadores con Loki.

2. ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ (2018)

Ganó el Oscar al mejor largometraje de animación y le presentó al mundo a Miles Morales, un joven de secundaria que debe lidiar con ser el nuevo Spider-Man, en un universo paralelo donde este ha sido asesinado por Kingpin. Sin embargo, la tecnología del magnate libera un caos mutiversal, en el que Morales contará con la ayuda de varias versiones alternativas de Peter Parker.

¿Dónde está disponible? HBO Max, Disney Plus, Tivify y Movistar Plus (ficción total).

1. ‘Spider-Man 2’ (2004)

En su momento no se la valoró como tocaba, pero para muchos hoy es la mejor película de superhéroes del cine comercial. Una entrega en la que presenciamos como nunca los problemas precarios de Peter Parker. Dentro de ella, encontramos secuencias inolvidables como el descarrilamiento del metro y al antagonista más mortal que ha tenido nunca el superhéroe: el doctor Octopus (Alfed Molina).