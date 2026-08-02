Russell Crowe, sobre ‘Gladiator’: «Es una basura, pero yo soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la basura suene bien»

Salvando su gran papel como Hermann Göring en Núremberg, el estado reciente de la carrera de Russell Crowe está lejos de poder compararse a lo que el neozelandés fue a principios del siglo XXI para la industria. Ganador del premio de la Academia, en aquellos años, el actor participó en proyectos como L.A. Confidential, El dilema, Una mente maravillosa, Master and Commander y, por supuesto, su papel de Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Sin embargo, a pesar de haber pasado a la historia con dicho rol, sabemos que Crowe no estaba nada de acuerdo con algunas partes del guion del péplum de Ridley Scott. De hecho, creía que varios diálogos de la película eran «una basura».

Gladiator fue un éxito absoluto. El filme de Scott recaudó 460 millones de dólares en todo el mundo y se paseo victoriosa por la alfombra roja del 2001, un poco como el protagonista hacía en la propia cinta con los campos de trigo. Ganó cinco estatuillas doradas, entre ellas, la de los mejores efectos visuales, sonido, vestuario, actor y la consideración magna de la noche: el premio a la mejor película. Pero más allá de ese recorrido triunfal, el épico relato de venganza logró convertirse casi en un filme atemporal, la superproducción cómoda que los espectadores visitaban una y otra vez, obteniendo un despertar nostálgico con la secuela de 2024, Gladiator II. No obstante, el triunfo mediático del largometraje pasó antes por varias etapas complicadas en el desarrollo del libreto, contratando a varios escritores para pulir el material original de David Franzoni, quien pocos años antes había firmado el guion de Amistad de Steven Spielberg.

Las discrepancias de Russell Crowe con el guion de ‘Gladiator’

Cuando Scott aceptó el proyecto, el cineasta británico solicitó la incorporación de John Logan. Pero ni siquiera su trabajo estuvo libre de duda. Los actores comenzaron a manifestar sus discrepancias con el material. así que finalmente, el estudio terminó contratando los servicios de William Nicholson para ofrecer una carga emocional extra a la trama. Y gracias a un discurso de este en el 2006, durante el Screen Writers Festival, conocimos la sincera y quizás bastante sobrada opinión de Crowe sobre el guion:

«Creo que todos los que habéis trabajado en el negocio habréis tenido la frustración de los actores que se niegan a decir sus líneas. Me pasó esto con Russell Crowe en Gladiator. Recuerdo que decía sobre el guion: ‘Es una basura, pero yo soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la basura suene bien’».

Lejos de tomárselo mal, Nicholson aceptó el ego de la estrella y reconoció que posiblemente tenía razón. «Es el mejor actor del mundo, o uno de ellos. Es muy, muy bueno, y probablemente mis líneas eran basura, así que él simplemente estaba hablando con franqueza», terminaba de explicar el escritor.

Eso sí, Crowe no se libra de fallar en su visión sobre la calidad de ciertas frases. Tal y como reveló un ejecutivo de DreamWorks hace años, el de Wellington se negó en repetidas ocasiones a pronunciar la frase más icónica de la película: «Alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra».

¿Qué opina Russell Crowe de la secuela?

Russell Crowe habló abiertamente del estreno de la denostada secuela, asegurando que la gente detrás del proyecto no entendió las razones del éxito de la original, llegando a afectar a la integridad de su personaje. Rechazando así abiertamente el giro de su hijo secreto con Lucila, al que da vida el protagonista Paul Mescal en Gladiator II. Ambas cintas están disponibles en los catálogos de Movistar Plus (ficción total).

A Crowe lo podremos ver en 2027 en el reboot de Los inmortales, compartiendo pantalla con Henry Cavill.