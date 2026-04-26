El radical cambio físico de Russell Crowe para ‘Los inmortales’: pierde 30 kilos y sorprende a sus seguidores

El actor Russell Crowe es conocido sobre todo por su papel del general romano Máximo Décimo Meridio en la película Gladiator (2000) dirigida por Ridley Scott, pero tiene una larga trayectoria en el mundo del cine. Un icónico actor neozelandés que acaba de cumplir el pasado 7 de abril 62 años y se va a enfrentar a uno de los grandes retos de su carrera: la nueva versión de Los inmortales que va a dirigir Chad Stahelski. El actor británico Henry Cavill dará vida al valiente espadachín Connor MacLeod y tendrá que intentar evitar las comparaciones con Christopher Lambert que interpretó este papel en los años ochenta. Russell Crowe, sin embargo, dará vida a su mentor Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, papel que era interpretado por el actor Sean Connery en la conocida cinta dirigida por Russell Mulcahy en 1986. El rodaje de esta película ha tenido lugar en 2025 en Escocia y Hong Kong y ha sido producida por Amazon MGM. Se espera que para finales de este año, aunque va a ser complicado, o en 2027 se estrene en las salas de cines y en las plataformas de streaming.

Para meterse en este papel el actor está intentando perder los kilos que tuvo que ganar para interpretar el papel de Hermann Göring en la película Nuremberg. Y no le ha resultado fácil porque ha tenido que seguir un rigurosa preparación física para adquirir el aspecto de su personaje. En sus redes sociales ha colgado una foto en la que se pueden los músculos que ha logrado ganar en sus brazos. Lo curioso es que en el pie de foto ha puesto la conocida frase de la película: «Solo puede quedar uno….

La polémica con el físico de Russell Crowe

Un usuario de las redes sociales lanzó una pregunta con ironía al ver que en un selfie no se le veía la cara al actor: «¿Puede alguien ayudar al señor Crow a sacarse un selfie, por favor?». A lo que el actor contestó con ingenio: «Josh… no parece que entiendas el concepto. Ni que sepas deletrear mi apellido. El selfie se inventó en Australia».

Aunque el actor Russell Crowe nació en Nueva Zelanda, hay que recordar que ha vivido cuatro años con su familia en Australia hasta que regresó con ya 14 años regresaron a Nueva Zelanda. Una respuesta ingeniosa que ha divertido a sus seguidores, aunque está por comprobar que el selfie naciese en este país.

Lo que sabemos de la nueva versión de Los inmortales

Esta película cuenta la historia de un espadachín escocés inmortal que tiene que enfrentarse a otros como él a lo largo de los siglos. Los inmortales tienen combatir entre ellos en diferentes duelos a lo largo de su vida para alcanzar un premio que consiste en lograr poder y sabiduría para guiar al mundo a una nueva era que puede ser de paz u oscuridad, según la naturaleza del vencedor.

El proyecto de la nueva versión de Los inmortales ha sido dirigido Chad Stahelski (John Wick, Ballerina) y ha contado para el guion con Ryan Condal, actual showrunner de La Casa del Dragón, Michael Finch el responsable de John Wick 4 y Kerry Williamson, conocido por la ficción Siete hermanas.

Este ambicioso proyecto se anunció hace ya más de diez años y en este tiempo ha pasado por diversas fases de desarrollo y cambios de guion. Además, los rumores sobre los actores han sido constantes hasta que se eligió el reparto definitivo y hace dos años ya se fueron confirmando los detalles. En este momento ya se ha realizado el rodaje, que tuvo lugar en 2025 en Escocia y Hong Kong, y está en la etapa de postproducción. Por lo tanto, está claro que no queda mucho para que podamos disfrutar de esta versión de Los inmortales.

En cuanto a los protagonistas van a ser los actores Henry Cavill que dará vida al espadachín Connor MacLeod, Russell Crowe que interpretará al mentor Ramírez. En el reparto también estarán los actores Dave Bautista que interpreta a Kurgan, el temible villano y Marisa Abela a Brenda, la historiadora. Además, esta película contará con el conocido actor Jeremy Irons que interpretará un nuevo papel que es el del jefe de una orden secreta humana que vigila a los inmortales y cree que son una grave amenaza para la humanidad.

Esta nueva versión de Los inmortales es una de las películas más esperadas para el próximo año junto con otras como Avengers: Secret Wars, El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum, la tercera entrega de Froze, y la continuación de Cómo entrenar a tu dragón. Estaremos muy atentos a todos estos proyectos que nos van a alegrar el 2027.