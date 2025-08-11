‘Los Inmortales’: el remake protagonizado por Henry Cavill ya tiene villano

Los preparativos para el regreso de Los Inmortales al cine están yendo más lentos de lo esperado. No obstante, todas las decisiones en torno a la configuración del reinicio reciben la aprobación de los fanáticos de la saga. Para empezar porque el director detrás del proyecto será Chad Stahelski, una referencia en el cine de acción que prácticamente ha cambiado la tendencia de todo un género con sus películas sobre el asesino y mercenario John Wick. Y después y, no por ello menos importante, encontramos el protagonismo de Henry Cavill, una estrella queridísima en las redes con la que existe una especie de «deuda» en Hollywood al haber sido despojado de sus papeles de Superman en DC y Geralt de Rivia en la serie The Witcher. Ahora, a todos estos alicientes se suma el fichaje de un antagonista a la altura: Dave Bautista.

A diferencia de John Cena o Dwayne Johnson, Bautista no quiere saber nada de su pasado en la WWE. Ni siquiera le gustaría trabajar con ex compañeros de la popular disciplina ficcional de lucha libre norteamericana. Porque a diferencia de ellos, el actor de 56 quiere que le tomen en serio en el negocio audiovisual y para ello, últimamente ha huido de roles comerciales anteriores vinculados a la acción, como su interpretación de Drax en Guardianes de la Galaxia o del ex soldado Scott Ward en Ejército de los muertos. Por eso, recientemente lo hemos podido ver Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Llaman a la puerta o The Last Showgirl. Aunque nunca ha dejado del todo esa vis de héroe todo terreno vinculado por supuesto, a su portentoso físico esculpido tras años de duro entrenamiento. Así, a Bautista lo volveremos a ver en enfrentamientos directos junto a otra mole muscular como Cavill, en un elenco que ya ha anunciado también a Marisa Abela (Back to Black) y a Rusell Crowe (Gladiator).

La nueva película de ‘Los Inmortales’

En la revisión de Los Inmortales, Cavill dará vida a Connor MacLeod, un guerrero escocés que pertenece a una raza de seres que sólo pueden morir decapitados. Ocultos durante siglos entre la población, algunos representan estandartes del bien, mientras que otros ocupan las fuerzas del mal. A pesar de la aparente bendición de su longevidad, su destino está vinculado a una poderosa maldición: «Sólo puede quedar uno de ellos».

El título original se estrenó en 1986 con valoraciones mixtas de una crítica profesional que no compró del todo esta historia que con el paso del tiempo, se ha convertido en un filme de culto e icono de los 80. La saga derivo en cuatro entregas-a cuál peor-obteniendo una última aproximación en forma de reboot en 2007, titulado Los inmortales: El origen. Amazon MGM Studios entra a intentar resucitar una propiedad intelectual cuyo recorrido mermó muy pronto en cuestiones económicas y críticas, pero que con la dirección adecuado y un gran reparto podría ser un reclamo imponente para la taquilla.

Bautista: una agenda repleta de títulos

En su agenda, Bautista tiene pendiente el estreno Afterburn en España y mantiene, toda una serie de proyectos en preproducción. Desde la propia Los Inmortales, pasando por The Wrecking Crew hasta Road House 2, donde se enfrentará a Jake Gyllenhaall.

Los Inmortales se proyectará en cines en algún momento del 2026, ya que el estudio todavía no tiene una fecha fijada.