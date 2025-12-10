Cuándo es el Premier Padel Finals de Barcelona: todas las fechas, horarios, dónde ver por TV y participantes

La temporada de Premier Padel 2025 llega a su final con la disputa de las Finals, el gran torneo por excelencia que se celebrará en Barcelona con las ocho mejores parejas tanto a nivel masculino como femenino de los respectivos circuitos. Coello-Tapia y Delfi Brea-Gemma Triay llegan a la esperada cita como las parejas número uno del mundo y como principales favoritas para hacerse con el título final del año. Conoce todos los detalles de la Premier Padel Finals Barcelona.

Cuándo empieza el Premier Padel Finals de Barcelona y el día de la final

La Ciudad Condal se vestirá de gala este próximo jueves 11 de diciembre para arrancar con el último torneo del calendario de Premier Padel. Las Finals, tal y como hemos detallado, acogerán a las mejores parejas del mundo y se celebrarán en el Palau Sant Jordi desde este jueves día 11 hasta el domingo 14 de diciembre, donde se disputará la gran final de la competición.

Fechas y horarios de los partidos

La competición arrancará este próximo jueves 11 de diciembre con los primeros partidos de cuartos de final, a partir de las 13:00 horas. El primer turno será para el cuadro femenino, y donde Marta Ortega/Tamara Icardo vs Andrea Ustero/Sofia Araújo lucharán por un billete hacia semifinales. A continuación, será el turno para Martín Di Nenno/Franco Stupaczuk vs Juan Lebrón/Leo Augsburger y, por último, Gemma Triay/Delfi Brea vs Vero Virseda/Marina Guinart cerrarán la primera jornada del Premier Padel Finals.

Para el viernes tendremos prácticamente los mismos horarios: la jornada arrancará a partir de las 13 horas con el choque entre Bea González /Claudia Fernández vs Alejandra Alonso/Claudia Jensen. A continuación, entrarán a pista Mike Yanguas/Coki Nieto vs Paquito Navarro/Jon Sanz. Tras este partido, Ale Salazar/Martina Calvo vs Paula Josemaría/Ari Sánchez jugarán el pase a semis, y por último, cerrarán el viernes 12 Ale Galán/Fede Chingotto vs Momo González/Fran Guerrero.

El horario de semifinales arrancará a partir de las 11 horas y la final se disputará el domingo 14 de diciembre no antes de las 13:00 horas, una vez finalice el tercer y cuarto puesto de la competición.

Dónde ver por televisión en directo el Premier Padel Finals de Barcelona Las finales del Premier Padel Finals Barcelona 2025 se podrá seguir en abierto a través de Youtube (solo las tres primeras rondas), en la aplicación de Red Bull TV y en Movistar Plus +, plataforma que cuenta con todos los derechos de la competición. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la web de OkDiario.

Qué jugadores participan

Masculino

Agustín Tapia y Arturo Coello Ale Galán y Fede Chingotto Coki Nieto y Mike Yanguas Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno Juan Lebrón y Leo Augsburger Paquito Navarro y Jon Sanz Momo González y Fran Guerrero Javi Leal y Lucas Bergamini

Femenino