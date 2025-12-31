La Comunidad Valenciana despide el año con frío y lluvias: así será el tiempo en Nochevieja

La Comunidad Valenciana despide el año con frío, heladas y algunos chubascos que pueden aparecer en el litoral norte de la provincia de Alicante. La AEMET ha confirmado que las máximas también irán en descenso, especialmente en Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este 31 de diciembre, cuando se celebra la Nochevieja.

Este 31 de diciembre, cientos de miles de valencianos celebrarán la tradicional fiesta de Nochevieja en la que darán la bienvenida al año 2026. Este 2025 se despide de la Comunidad Valenciana con tiempo inestable: hará frío y probablemente llueva en la provincia de Alicante. «Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en general; por la tarde, nubes medias en litorales sin descartar chubascos en el litoral norte de Alicante», informa la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción del día.

Los puntos más fríos de la Comunidad Valenciana estarán en el interior de Castellón y Valencia, donde los termómetros bajarán hasta los 0 ºC en localidades como Requena y Morella. En la capital de la Comunidad se llegará a los 14 ºC durante el día y se bajará a 5 ºC durante la noche. En Castellón se llegará a los 4 ºC durante la noche con máximas de 13 ºC durante el día.

El lugar más cálido de la Comunidad Valenciana durante la Nochevieja será Alicante, Elche y Orihuela, donde se llegará a los 15 ºC durante las primeras horas de la tarde. Las mínimas en estas zonas serán de 6 ºC. En el interior de la provincia, en Alcoy, se bajará hasta los 4 ºC durante la noche.

El tiempo en Nochevieja en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo realizada por la AEMET para la Comunidad Valenciana en el día 31 de diciembre, cuando se celebra la tradicional Nochevieja.

Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en general; por la tarde, nubes medias en litorales sin descartar chubascos en el litoral norte de Alicante. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, ligero en el tercio sur. Heladas débiles en puntos del interior. En los extremos del litoral, viento del noroeste moderado amainando a flojo al final del día; en el resto del litoral, viento de componente norte flojo a moderado; y, en el interior, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.