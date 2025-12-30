Adiós a las lluvias: la AEMET confirma el giro radical del tiempo en la Comunidad Valenciana

Cambio drástico en el tiempo en la Comunidad Valenciana. Las provincias de Valencia, Alicante y Castellón dicen adiós a las lluvias y la AEMET ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas para este martes 30 de diciembre. También ha descartado los avisos por lluvias, pero sí que avisa de heladas débiles y del viento moderado en la zona del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana dice adiós a las lluvias después de unos días marcados por las fuertes precipitaciones que se han cebado con la zona cero de la DANA. Después de horas marcadas por el peligro de inundaciones, en la provincia de Valencia respiran. Este martes 30 de diciembre será un día incluso de temperaturas en ascenso en este punto de la península. La AEMET ha confirmado en su predicción «temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso».

Las temperaturas más altas de la zona estarán en Alicante, donde en la capital se llegará a los 18 ºC en las primeras horas de la tarde. En Denia y Elche también se llegarán a los 17 ºC con mínimas de 7 ºC durante las horas más frías de la noche. En el interior, los termómetros sólo bajarán hasta los 3 ºC en Alcoy. «Cielo poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. En el interior, viento moderado del noroeste y, en el resto, viento flojo de componente oeste», dice la AEMET.

En Valencia no habrá lluvias, pero sí «heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte». La máxima en la capital será de 17 ºC con mínimas de 6 ºC. En el interior, concretamente en Requena, las mínimas durante la noche serán de 1 ºC. Los termómetros también registrarán estas temperaturas en el interior de la provincia de Castellón, en Morella. En la capital se llegará a los 15 ºC con mínimas de 5 ºC durante la noche.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 30 de diciembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. En el norte de Castellón e interior de Alicante, viento moderado del noroeste; en el resto, viento flojo de componente oeste con aumentos ocasionales de intensidad en puntos del interior.