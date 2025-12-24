Nochebuena con lluvias y temperaturas al alza en la Comunidad Valenciana: confirmado por la AEMET

Probabilidad de chubascos y temperaturas al alza en la Comunidad Valenciana para este 24 de diciembre. La AEMET ha confirmado el tiempo durante Nochebuena en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Las lluvias afectarán durante las primeras horas del día al litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en Nochebuena en la Comunidad Valenciana.

Tiempo inestable en la Comunidad Valenciana en Nochebuena. La AEMET ha confirmado posibles lluvias en las provincias de Valencia y Alicante durante las primeras horas del día. «Hay probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante, que no se descartan de forma débil y aislada en el resto, la primera mitad del día», informa la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción del día 24 de diciembre para la Comunidad Valenciana.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET ha confirmado unas «temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur» y «en ascenso en el litoral norte de Castellón». «Máximas en ascenso en Castellón y Valencia y con cambios ligeros en Alicante», informan. En la provincia de Alicante las máximas serán de 16 ºC en la capital durante las primeras horas de la tarde, con mínimas de 6 ºC durante la noche. Las mínimas en la zona serán de 3 ºC en Alcoy.

En Valencia, las máximas estarán en la capital, donde se llegará a 15 ºC durante el día, y las mínimas en el interior, donde los termómetros bajarán a 1 ºC en Requena. «Hay probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia, que no se descartan de forma débil y aislada en el resto, la primera mitad del día», dice la AEMET sobre el tiempo en Valencia.

Las mínimas también bajarán hasta los 1 ºC en el interior de Castellón, concretamente en Morella. En la capital, las máximas serán de 16 ºC y las mínimas de 8 ºC. La AEMET también avisa de «heladas débiles, localmente, en el interior». «No se descartan precipitaciones débiles y aisladas durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral norte de Castellón y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso», dice la AEMET.

Así será la Nochebuena en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 24 de diciembre es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante, que no se descartan de forma débil y aislada en el resto, la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur, en ascenso en el litoral norte de Castellón y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en Castellón y Valencia y con cambios ligeros en Alicante. Heladas débiles en el interior de la mitad sur y, localmente, de la mitad norte. Viento flojo de componente norte en el litoral y de componente oeste en el interior por la mañana, tendiendo en general a componente oeste al mediodía.