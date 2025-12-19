Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma el cambio

Este viernes 18 de diciembre llega con cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana. Después de una semana de lluvias por la borrasca Emilia, durante la jornada de hoy no se esperan precipitaciones en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. En tal caso, serían débiles en la segunda mitad del día. La AEMET también ha confirmado un descenso de las temperaturas mínimas y máximas durante la jornada. Consulta en este artículo todo lo que dice la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Lo que sí está confirmado es un descenso de las temperaturas máximas y mínimas en todos los puntos de la Comunidad Valenciana. La zona más fría volverá a ser el interior de la provincia de Castellón, donde se registrarán unas mínimas de 1 ºC en Morella. En la capital se llegará a 16 ºC durante el día y durante la noche los termómetros bajarán a 7 ºC.

En Valencia también será un día frío, siendo la máxima de 15 ºC en la capital con mínimas de 8 ºC. En el interior se llegará a los 3 ºC en Requena. Cielo con intervalos nubosos aumentando a muy nuboso. «Hay probabilidad de precipitaciones débiles la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en descenso», confirma la AEMET sobre el tiempo en esta zona de la Comunidad Valenciana.

En la provincia de Alicante se registrarán las temperaturas más cálidas durante el día. En la capital se llegará a los 18 ºC en las primeras horas de la tarde, mientras que las mínimas serán de 8 ºC durante la noche. En Elche también se llegará a los 17 ºC y en Denia 16 ºC. Las mínimas de la zona estarán en Alcoy, donde los termómetros bajarán a los 5 ºC. «Cielo nuboso a muy nuboso con precipitaciones dispersas, menos probables hacia el interior», dice la AEMET.

