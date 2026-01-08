Supercopa España
Cómo va el Real Madrid – Atlético de Madrid en directo online | Resultado y goles de la semifinal de la Supercopa de España hoy en vivo
Sigue en directo la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda que mide al Real Madrid y al Atlético en nuevo derbi madrileño
A qué hora juega el Atlético – Real Madrid hoy: horario y dónde ver en directo por TV online gratis el derbi de semifinales de la Supercopa de España
Min 75
Cambio en el ataque rojiblanco
Se va Sorloth y entra Almada, en busca del empate Simeone.
Min 68
Doble cambio en el Madrid
Se van Asencio y Rüdiger, ambos con molestias, y entran al campo Mendy y Fran García. Defensa en cuadro del Madrid. Carreras y Tchouameni como centrales.
Min 66
Lo intenta Sorloth
Parecía que no tenía hueco Sorloth pero encontró el espacio para disparar ante Asencio y poner a prueba a Courtois. La escupe el portero y la acaba despejando el central.
Min 62
Se duele Rodrygo
Parece algo muscular, que deja en el suelo a Rodrygo tras una gran carrera. Entran las asistencias.
Min 60
Doble cambio en el Atlético
Simeone saca del campo a Koke y Baena y entran Griezmann y Johnny para darle otro aire al Atlético.
Min 58
¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!
¡Recorta rápido el Atlético de Madrid! Pierde la marca y no sigue a Giuliano Vinicius y el lateral colchonero pone el centro cómodo para la cabeza de Sorloth, que le gana la partida a Asencio para cabecear a gol: 1-2.
Min 55
¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
No estaban siendo buenos minutos del Real Madrid pero apareció la claridad. El paso de Fede Valverde es medio gol, al espacio para la carrera de Rodrygo, que se planta ante Oblak y, a diferencia del primer tiempo, ahora sí define a la perfección para hacer el 0-2.
Min 53
¡Latigazo de Valverde!
Lo intenta Fede Valverde con otro disparo lejano con una pelota que se quedó plácida para el golpeo. Se le va alta.
Min 49
Providencial Rüdiger
Tapona con rapidez Rüdiger, que se anticipa a Julián Álvarez a un metro de la línea de gol. Será córner para el Atlético de Madrid, que salió animado.
Min 46
¡Arranca la segunda mitad!
Comienza la segunda parte. Hubo un cambio en el Atlético de Madrid: entró Le Normand y sale Gallagher. Llorente, a la medular.
¿Qué tienen Real Madrid y Atlético en el banquillo?
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Alaba, Fran García, Mendy, Huijsen, David Jiménez, Arda Guler, Ceballos, Pitarch y Mastantuono.
Atlético de Madrid: Musso, Giménez, Nahuel Molina, Le Normand, Julio Diaz, Cardoso, Almada, Raspadori, Seidu, Monserrate y Griezmann.
¡Nos vamos al descanso!
Acaban los primeros 45 minutos en Jeda con la victoria momentánea del Real Madrid. El gol tempranero de Fede Valverde vale de momento el pase a la final de esta Supercopa de España. Tuvo el Madrid alguna más, así como un Atlético que se fue arriba sobre todo en los últimos compases de este primer tiempo.
Min 45
Se añaden 4
Nos vamos hasta el 49 en este primer tiempo. Sigue el 0-1 para el Real Madrid.
Min 41
Choque de trenes
Pelota aérea en la que chocan Tchouameni y Sorloth, cabeza con cabeza. Caen los dos doloridos al suelo. Entran las asistencias.
Min 40
Triple intentona del Atlético
Error de Camavinga y es Baena el que se cuela hasta dentro del área probando con un punterazo al que responde Courtois con otra parada. La pelota queda muerte y es Julián el que prueba el disparo pero tapona Rüdiger. Luego fue Gallagher el que probó fortuna una vez más pero la pelota no cogió ni portería.
Min 35
La tuvo Sorloth
No se la esperaba Sorloth, que cabeceó sin mirar prácticamente tras un leve toque de Asencio, que cambió la trayectoria lo justo.
Min 33
¡Paradón de Courtois!
Soberbio una vez más Thibaut Courtois, que se saca una mano privilegiada ante el testarazo de Sorloth, muy agresivo en el primer palo. Sigue el 0-1 para el Madrid.
Min 29
Perdona Vinicius
Pelota larguísima, al segundo palo, donde aparece Vinicius completamente solo para cabecear pero coloca mal la cabeza y la pelota se le va muy arriba.
Min 28
¡Qué bonito lo hizo Rodrygo!
La fe de Carreras fue clave para que Rodrygo se quedara solo ante Oblak. Quebró a su par y buscó el palo largo pero bloqueó fácil el meta esloveno.
Min 26
Pasamos el ecuador del primer tiempo
No logró nada de provecho el Atlético de Madrid hasta el momento. Sin ocasiones claras y poco a poco con menos posesión. El Madrid, cómodo con el 0-1 a favor.
Min 23
Min 17
Rifirrafe entre Valverde y Baena
Hay cuentas pendientes entre estos dos. Agarrón de Baena para frenar a Valverde, al que no soltó y pecheó, algo que no gustó al uruguayo, que le acabó empujando, apartándole. Medió el colegiado.
Min 14
¡Casi la lía Llorente!
Se confió demasiado Marcos Llorente, que cedió atrás para Oblak que escasa fuerza y permitió a Vinicius correr con opciones a la pelota pero fue el portero esloveno el que logró llegar a ella primero para despejar. Los gritos de Simeone se escucharon desde aquí.
Min 11
La pelota es del Atlético
El Atlético se ha hecho con la pelota, necesitado por el marcador. Está colgando muchas pelotas al área de Courtois pero de momento se están imponiendo con solvencia los centrales, hoy Asencio y Rüdiger.
Min 5
El guion del partido
El gol inicial de Fede Valverde no había dado tiempo a asentarse a ninguno de los dos equipos. El guion de partido comienza a escribirse ahora y, evidentemente, beneficia al Real Madrid.
Min 2
¡GOOOOOOOOOOOL DE FEDE VALVERDE!
¡Se vuelve loco el uruguayo! Vaya latigazo se ha sacado Fede Valverde desde la frontal, imposible para Oblak que reacciona tarde. La barrera colchonera es terrible, todo hay que decirlo, muy mal colocada. Se pone por delante el Real Madrid.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
¡Recordamos las alineaciones!
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
Estadísticas del Atlético – Real Madrid
Cuatro derbis en la Supercopa de España entre Atlético y Real Madrid. Hace dos temporadas, 5-3 para el Real Madrid. En 2020, antes de que se desarrollara la pandemia, 0-0 en los 120 minutos de juego y 4-1 en la tanda de penaltis para el Real Madrid. Anterior a éstas, una final a ida y vuelta en 2014 con 1-1 en el Bernabéu y 1-0 en el Vicente Calderón.
Quién es el árbitro en este Atlético – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que dirija la contienda Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España 2026. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan.
Hancko y Rüdiger, titulares
Había dudas con ambos en Atlético y Real Madrid. Dávid Hancko estará en el centro de la defensa rojiblanca como lo estará Antonio Rüdiger en la blanca.
Dónde se juega el partido Atlético – Real Madrid
La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, situada en la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, será el escenario donde se disputará este apasionante derbi Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España. Este recinto deportivo se inauguró en 2014 y es la casa de equipos como Al-Ahli o Al-Ittihad.
¡Salen a calentar ambos equipos!
Últimos ejercicios de calentamiento antes de que comience el derbi madrileño en Arabia Saudí. Media hora para que arranque el Atlético de Madrid – Real Madrid.
Dónde escuchar por radio en directo el Atlético – Real Madrid
Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Arabia Saudí para contar con todo tipo de detalles lo que suceda en este derbi Atlético – Real Madrid.
¿Dónde ver el Real Madrid – Atlético de Madrid en directo?
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en este torneo fue Movistar+. Este Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España 2026 se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar+ Plus.
¿A qué hora empieza el Real Madrid – Atlético de Madrid hoy?
La Real Federación Española de Fútbol ha programado este emocionante Atlético – Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026 para este jueves 8 de enero en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Alineación del Atlético de Madrid!
Y así lo hace el Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.
¡Alineación del Real Madrid!
Así sale el Real Madrid esta noche: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
¡Bienvenidos al derbi!
¡Buenas noches! Atlético de Madrid y Real Madrid ya se encuentran en Arabia Saudí para disputar esta semifinal de la Supercopa de España, uno de los encuentros más esperados del torneo. El choque se celebrará en apenas una hora en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y llega cargado de alicientes, con el recuerdo todavía reciente del contundente 5-2 que el equipo de Diego Simeone firmó ante los de Xabi Alonso en el Metropolitano durante la Liga.
Atlético de Madrid y Real Madrid se miden en esta segunda semifinal de la Supercopa de España en el Estadio Rey Abdullah. Otro derbi madrileño, otro duelo entre los grandes de la capital. Colchoneros y blancos buscan el billete directo a la final donde les espera el Barcelona tras vencer con suma contundencia al Athletic este pasado miércoles. Sigue en directo la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda entre el Real Madrid y al Atlético con los comentarios minuto a minuto, ocasiones, goles y resultado del derbi madrileño en DIARIO MADRIDISTA.
Real Madrid – Atlético, en directo
Min 76
Pausa de hidratación
Parón para beber algo de agua a un cuarto de hora del final del tiempo reglamentario. Indicaciones de ambos técnicos.