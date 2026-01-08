Cómo va el Real Madrid – Atlético de Madrid en directo online | Resultado y goles de la semifinal de la Supercopa de España hoy en vivo

Atlético de Madrid y Real Madrid se miden en esta segunda semifinal de la Supercopa de España en el Estadio Rey Abdullah. Otro derbi madrileño, otro duelo entre los grandes de la capital. Colchoneros y blancos buscan el billete directo a la final donde les espera el Barcelona tras vencer con suma contundencia al Athletic este pasado miércoles. Sigue en directo la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda entre el Real Madrid y al Atlético con los comentarios minuto a minuto, ocasiones, goles y resultado del derbi madrileño en DIARIO MADRIDISTA.

Real Madrid – Atlético, en directo

A qué hora es hoy el derbi de la Supercopa de España Atlético – Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado este Atlético – Real Madrid, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026, para el jueves 8 de enero. El encuentro arrancará a las 20:00 horas en la península, una menos en las Islas Canarias.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Este Atlético – Real Madrid de Supercopa de España se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus, incluido dentro del paquete básico de la plataforma. Por tanto, el derbi no se emitirá en abierto y será necesario contar con suscripción para verlo por TV.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético – Real Madrid

Quienes no puedan seguir el partido por televisión o plataformas digitales tendrán la opción de escuchar el derbi en directo por radio y de forma gratuita. Cadenas como COPE, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con Arabia Saudí para narrar todo lo que ocurra en este Atlético – Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España.

En qué estadio se juega el partido Atlético – Real Madrid

La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, ubicada en Yeda (Arabia Saudí), será el escenario de este Atlético – Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España. Inaugurado en 2014, este moderno recinto es habitual sede de clubes como Al-Ahli y Al-Ittihad, y cuenta con una capacidad superior a los 62.000 espectadores, por lo que se espera un ambiente espectacular en las gradas.

Quién es el árbitro para el Atlético – Real Madrid

En el apartado arbitral, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Mateo Busquets Ferrer como árbitro principal del encuentro. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva, encargado de revisar las jugadas polémicas y de asistir al colegiado si considera necesario que revise alguna acción en el monitor situado junto a los banquillos.