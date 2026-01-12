El antideportivo gesto de Lamine Yamal en el pasillo al Real Madrid que provocó la reacción de Carvajal

La tensión entre Dani Carvajal y Lamine Yamal es más que evidente. A raíz de su discusión acalorada en el Clásico de Liga, el futbolista del FC Barcelona protagonizó una imagen en contra de los valores del deporte que puso en el foco una tremenda falta de respeto a los jugadores del Real Madrid que no pasó inadvertida delante de millones de personas que vieron la final de la Supercopa de España.

Desde hace tiempo tenía clavada la espinita de haber perdido en el Santiago Bernabéu. Frustrado después de que el equipo de Xabi Alonso saldase cuentas después de sus dardos al club blanco fuera de los terrenos de juego, Lamine se le vio especialmente irascible en varios momentos del partido. Un estado que le llegó a enfrentarse con sus propios compañeros de la selección española como Dean Huijsen, al que le empujó en varias ocasiones por una trifulca.

Sin embargo, no todo iba a quedar ahí. Antes de ir a recoger su medalla y el trofeo, los jugadores del Barça hicieron el clásico pasillo a los subcampeones. Todos aplaudieron y mostraron respeto al Real Madrid menos uno: Lamine Yamal. El delantero prefirió quedarse unos pasos atrás bebiendo agua en lugar de mostrar respeto al rival. Fue entonces cuando Carvajal, que estaba último ejerciendo de capitán, se dio la vuelta al terminar el pasillo para ir a saludar a Lamine. Un gesto frío a pesar de ser compañeros en la Roja.

El asunto no fue a más y el lateral fue a recoger su premio ante la mirada impasible del de Rocafonda. Una imagen que no gustó al madridismo al ver cómo no bajó el hacha de guerra a pesar de la euforia de haber ganado un título.

Lamine vuelve a faltar el respeto al Real Madrid

En la presente temporada son varias las veces que se ha metido con el Real Madrid. A días del primer Clásico lanzó un ataque directo asegurando que «Roban, se quejan y hacen cosas…». Unas declaraciones que no gustaron nada en el vestuario blanco y que sirvió de motivación para dar el primer golpe en el Santiago Bernabéu. Nada más acabar el partido, Carvajal fue a recriminarle sus palabras y a este no le gustó nada que lo hiciera en el campo.

También se enzarzó con Thibaut Courtois y amenazó en varias ocasiones a Vinicius Junior antes de entrar al túnel de vestuarios. A raíz de este nuevo gesto, Lamine Yamal sembró una nueva polémica acerca de saber ganar.