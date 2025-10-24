Lamine Yamal calienta el Clásico opinando del Real Madrid: «Roban, se quejan, hacen de todo…»

Lamine Yamal ha lanzado un dardo al Real Madrid. El futbolista del FC Barcelona, con las puertas al Clásico, sembró polémica durante un programa de la Kings League en el que habló sobre unas supuestas ventajas arbitrales del conjunto blanco. Unas declaraciones que vuelven a poner en el foco al delantero por temas ajenos a cuando está en el césped jugando y que añade más morbo al duelo de este domingo en el Santiago Bernabéu.

En las últimas horas, varios jugadores del Barça se han pronunciado acerca del partido, donde muchos transmitieron tranquilidad. Sin embargo, Lamine llegó más allá en su pique con Ibai Llanos, streamer declarado madridista, de cara a un partido entre Porcinos y La Capital (equipo de Yamal). «Roban, se quejan y hacen cosas…», dijo el jugador del Barça. Ibai insistió en el tema y el extremo seguía respondiendo con una sonrisa sarcástica: «Hombre a ver, a ver, a ver…». Previamente, el streamer ya le había picado en redes sociales con un mensaje con doble sentido de cara a los dos encuentros: «El viernes derrota vs Porcinos y el domingo contra el Madrid pobre Lamine», escribió con emoticonos de caras llorando.

Otro de los encontronazos fue cuando Lamine se acordó del partido en el Bernabéu la temporada pasada, donde él marcó, para lanzar un dardo a Ibai acerca de la complejidad que supone volver a repetir un resultado tan abultado: «La última vez que he ido al Bernabéu, ¿cuánto?, 0 a 4», aseguró entre risas el delantero. Lamine parece muy motivado para marcar la diferencia ante el Real Madrid, donde el Barcelona necesita ganar para ponerse líder y dar un golpe sobre la mesa de cara a las aspiraciones de esta campaña. El jugador no viene en su mejor momento físicamente, pero basta con brillar ante el eterno rival para silenciar las críticas que hay sobre él desde hace semanas.