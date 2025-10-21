Luis de la Fuente se pronuncia sobre Lamine Yamal en ‘El Hormiguero’: «Es muy difícil»

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha sido el primer invitado de la semana de El Hormiguero, una visita que llega después de dos partidos de clasificación para el Mundial 2026, que se han saldado con sendas victorias para el combinado nacional. En su charla, además de temas deportivos, también tuvo tiempo para hablar de tres de sus jugadores más conocidos y señalados en los últimos tiempos, como son Lamine Yamal, Marcos Llorente y Álvaro Morata.

Yamal, desde su famosa fiesta de cumpleaños para celebrar su mayoría de edad, se está llevando todos los focos, tanto que su relación con la cantante Nicki Nicole acapara titulares de medios deportivos y del corazón. Sobre el jugador del F. C. Barcelona ha querido dejar claro su apoyo absoluto, más allá de las polémicas que protagonizan sus padres o el enfrentamiento que el equipo blaugrana tiene con la selección por llevarse a sus jugadores. «Selecciono buenos futbolistas, partimos de eso. Selecciono buenos futbolistas y buenas personas. Los conozco bien, llevan conmigo casi toda su carrera. Lamine no es un sinvergüenza, es muy buen chico, lo que se ve fuera no es lo que muestra dentro. Los genios son los más queridos, le pasa a también a Messi», aseguraba.

Pero no acabó ahí la defensa del seleccionador a su jugador estrella. «Pongamos en valor la importancia de lo que hace un chico de 18 años que debutó con nosotros con 16 y encima marcó un gol. Es capaz que hacer las cosas que hace, tiene talento, entrena, compite… y sabiendo que le persiguen siempre las cámaras no pierde los papeles. Es muy difícil, pongamos en valor esa parte. Estos chicos son geniales en interpretar esas cosas. Quizás en mi época yo no hubiera podido, este tipo de futbolistas sí», así pone en valor su actitud.

El invitado ha dejado claro que Lamine Yamal está sometido a una presión que muy pocos podrían aguantar, pero que en su caso está sabiendo gestionar pese a que apenas tiene 18 años. «Una cosa es la imagen que vende fuera, es difícil que no te pillen en un renuncio si te siguen todo el rato. En la intimidad es un chico muy maduro, escucha, sabe racionalizar las cosas…», exponía.

Luis de la Fuente también defiende a Morata y Marcos Llorente

«Lo que hago es indignarme, me parece lamentable que se ponga en el escenario esa parte frívola de los futbolistas», criticaba así la labor de los medios de comunicación que hacemos que este tipo de jugadores sean más conocidos y que su popularidad y sus sueldos suban. Lejos de agradecerlo, critica que se les haga una gran publicidad.

Mientras Álvaro Morata es noticia por su vida sentimental, el caso más sangrante es el de Marcos Llorente, que aprovecha los medios de comunicación para lanzar teorías alocadas sobre la salud y la ciencia. De la Fuente también ha salido en defensa del mayor fan de las gafas con cristales amarillos: «Lo que hay que poner en el foco es que esos futbolistas entrenan cinco o seis horas diarias… y luego hacen otra parte que es el entrenamiento invisible».

«Cuando les queda un momento salen a divertirse, faltaría más. Hay que poner eso en el escenario, no es las fiestas y en los vinos caros que beben. Yo me indigno, sé lo que les cuesta a esos jóvenes. Me indigno cuando veo esa parte fea y frívola», añadía el invitado de Pablo Motos.

Por último, en vez de poner en duda las teorías de Llorente, muchas de ellas sin ningún tipo de respaldo de la ciencia, ha querido asegurar que «lejos de ser dañinos son un ejemplo valioso para la sociedad».