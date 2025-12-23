Guardiola se abre a incluir a Vox en su Gobierno: «Tiene que haber un compromiso de seriedad»

María Guardiola, líder del Partido Popular de Extremadura, ha mostrado su disposición a incluir a Vox en un futuro Gobierno en la región. Así lo ha asegurado apenas 48 después de unas elecciones que le han dejado a cuatro escaños de la mayoría absoluta. La candidata popular advierte a los de Abascal que «tiene que haber un compromiso de seriedad».

«No aguantaron ni un año», ha asegurado la dirigente del PP al recordar el primer pacto de Gobierno sellado con Vox y que, finalmente, terminó por romperse con su salida definitiva del Ejecutivo en julio de 2024. Casi un año después, Guardiola, ganadora de las elecciones en Extremadura, se abre a la reedición de los acuerdos.

«Si Abascal quiere estar en el Gobierno tiene que haber un compromiso de seriedad», ha defendido la líder popular. Si bien es cierto que todavía no ha iniciado una ronda de llamadas con la tercera fuerza política en la Asamblea extremeña, ha admitido que todavía tiene dudas sobre Vox.

«No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño -Óscar Fernández- o con Santiago Abascal», ha señalado, «pero me gustaría que habláramos de mejorar Extremadura».

En una entrevista en COPE, Guardiola, que se ha mostrado satisfecha con los resultados de su formación política, no ha sido ajena a que los números no le den por sí solos para conseguir un Ejecutivo en minoría. El PP ha subido un único escaño, ha pasado de 28 a 29 parlamentarios; Vox, por su parte, que ha experimentado una subida de casi 8 puntos porcentuales, ha pasado de 5 a 11 diputados.

La líder del PP ha reconocido además que «nos hemos quedado a muy poquitos votos» de alcanzar una mayoría absoluta -33 escaños-. «Las urnas nos han dicho que no se bloquee la región y que sigamos impulsando el cambio que iniciamos», ha asegurado.

Unas declaraciones, las de Guardiola, que van en consonancia con lo manifestado este pasado lunes por el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova, tras la convocatoria de la Junta Directiva del partido, pidió de manera directa a los de Abascal «responder con responsabilidad y proporcionalidad» a los resultados de las urnas.

De hecho, de las palabras de Feijóo, se ha deducido un principio de acuerdo con Vox. En su entorno, de hecho, aseguran que el PP respetará la decisión de voto de los de Abascal, igual que esperan, del mismo modo, que ellos respeten a los votantes del Partido Popular.