Hoy, 18 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso o despejado, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o ligeramente en ascenso, mientras que las máximas descenderán o permanecerán sin cambios. El viento será flojo, con tendencia a moderarse en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de marzo

Barcelona: cielo variable con viento fresco y posibilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un suave manto de nubes que promete un día variable. A medida que el sol asoma tímidamente, las temperaturas rondan los 11 grados, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más fresca. A lo largo de la jornada, el viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 17 grados, pero la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente en la noche. La humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 19:00, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz antes de que el cielo se cubra de nuevo, dejando un aire de expectación por lo que traerá la noche.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del este soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, mientras la probabilidad de lluvia se eleva al 40% en la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero ascenso en la temperatura máxima que llegará a los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja, especialmente con la humedad que alcanzará el 100%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Ambiente variable con posibilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 06:58. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 9 grados y la sensación térmica será similar. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 17 grados, aunque la probabilidad de lluvia se incrementará a un 35%, especialmente en la tarde-noche, lo que podría traer algunas sorpresas.

El viento soplará de manera moderada desde el este, con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable estar preparado. La humedad relativa oscilará entre un 65% y un 100%, lo que generará un ambiente algo pesado. Con 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:00, será un día variable, donde la posibilidad de lluvia y el viento pueden marcar la diferencia en tus planes.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 18 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable sin grandes sobresaltos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir momentos con amigos o familiares. Aprovecha la oportunidad para salir y respirar aire fresco en un entorno relajado.