Alineación posible del Barcelona contra el Valencia: último once de Flick con rotaciones

La alineación del Barcelona en la última jornada de Liga contra el Valencia en Mestalla este sábado tendrá rotaciones y una mezcla entre titulares y suplentes. Lewandowski jugará su último partido con la camiseta azulgrana ante el cuadro valencianista. También tendrá minutos Szczesny en portería.

La última alineación de Hansi Flick en esta temporada comienza en la portería con Szczesny. El portero polaco tendrá los últimos minutos de la temporada y Joan García descansará ganando el Trofeo Zamora.

La defensa del Barcelona también tendrá rotaciones. En el lateral derecho formará Eric García y en el izquierdo Cancelo. La rotación la pondrá Álvaro Cortés junto a Pau Cubarsí.

La alineación del Barcelona sigue en el centro del campo con las titularidades de jugadores como Bernal, Casadó y Dani Olmo. Y en ataque jugarán Raphinha, Roony y un Robert Lewandowski que disputará su último partido con el Barcelona.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Valencia en Mestalla en la última jornada de la Liga: Szczesny; Eric García, Cubarsí, Cortés, Cancelo; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Raphinha, Roony y Lewandowski.