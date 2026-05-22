Russell Crowe se topa con la peste porcina en Barcelona: la Generalitat paraliza el rodaje de su película

El equipo de filmación de la película The Last Druid, protagonizada por Russell Crowe, se ha visto obligado a interrumpir sus trabajos en Barcelona tras la intervención de las autoridades catalanas por un brote de peste porcina africana.

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha ordenado la paralización inmediata del rodaje, que se estaba llevando a cabo en el antiguo campo de golf Can Sant Joan, ubicado en Sant Cugat del Vallès.

Según fuentes oficiales, la productora recibió un requerimiento legal para detener el rodaje de la película de Russell Crowe hasta que se garantice un cierre perimetral adecuado que impida el movimiento de fauna salvaje y reduzca el riesgo de propagación del virus de la peste porcina africana.

De acuerdo con la información publicada por La Vanguardia, las autoridades comprobaron que no se habían cumplido las condiciones de bioseguridad exigidas en la zona de alto riesgo, que actualmente afecta a 19 municipios.

Aunque la productora disponía de una autorización temporal concedida en febrero, ésta estaba condicionada al cumplimiento estricto de medidas preventivas, como el vallado completo del perímetro.

Tras una inspección realizada por el equipo de Agentes Rurales, se constató que estas medidas no se habían aplicado correctamente, lo que llevó a la retirada de la autorización y a la suspensión de la actividad. Las normas aprobadas por el Govern establecen que cualquier tipo de actuación en la zona afectada debe realizarse en espacios cerrados o debidamente perimetrados para evitar la dispersión del virus.

The Last Druid está dirigida por William Eubank y cuenta la historia de un emperador que descubre una fortaleza druida aislada, lo que obliga a un anciano celta pacífico a empuñar las armas para defender a su familia y a su pueblo de una amenaza de destrucción total.

Junto a Russell Crowe —ganador del Oscar por Gladiator— participan en el reparto la actriz Rose Leslie (conocida por Juego de Tronos), Andreas Pietschmann (Dark) y Daniel Zovatto (It Follows), entre otros.