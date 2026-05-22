La actriz Sonsoles Benedicto ha muerto a los 84 años en Madrid. Así lo ha informado la Unión de Actores y Actrices.

«Muere la actriz Sonsoles Benedicto a los 84 años. Descansa en paz», han informado.

Muere la actriz Sonsoles Benedicto a los 84 años. Descansa en paz 🕊️ pic.twitter.com/qJTrAnAlnf — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) May 22, 2026

Nacida en 1942 en Cuenca, Benedicto ha sido reconocida por su extensa trayectoria profesional, especialmente en el teatro clásico. En 2012 recibió el premio de honor de la Unión de Actores y en 2020 el Premio ACTÚA que concede la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE).

La Fundación AISGE ha publicado un mensaje en el que recuerda la concesión del premio y donde enlaza a una entrevista realizada en 2019 en la que la actriz afirma que «en este oficio no se pierde la ilusión ni aunque tengas 180 años».

También el Centro Dramático Nacional (CDN) ha lamentado, en redes sociales, el fallecimiento de la actriz y ha recordado su participación en numerosos montajes como Divinas Palabras, El tío Vania, Platonov, Falstaff o Los Gondra, entre otros.

«Lamentamos el fallecimiento de la actriz Sonsoles Benedicto, con una amplia trayectoria sobre las tablas», han dicho.